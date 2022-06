Le OnePlus 10 Ultra et le OnePlus 10 passent à la trappe au profit du OnePlus 10T ?

Les choses semblent se préciser pour la marque OnePlus et son ou ses futurs smartphones particulièrement attendus et l’objet de nombreuses rumeurs. Ainsi, après le OnePlus 10 Pro, si certains pensaient voir un OnePlus 10 Ultra et un OnePlus 10, il se pourrait qu’il s’agisse finalement du OnePlus 10T.

Jusqu’à récemment, OnePlus proposait deux modèles de smartphones haut de gamme avec la version Pro et la version numéro suivie d’un T. Le OnePlus 10 Pro est disponible depuis plusieurs semaines maintenant et vous pouvez d’ailleurs lire notre test complet pour vous faire une idée du produit. Or, Max Jambor, une personne plutôt bien renseignée sur la marque a récemment publié un message sur le réseau social Twitter indiquant que le prochain smartphone flagship de OnePlus serait le OnePlus 10T 5G. Beaucoup attendaient une version Ultra qui aurait eu des caractéristiques techniques de haute volée et un OnePlus 10 aurait aussi permis à des personnes avec un budget limité de s’offrir un smartphone avec un très bon rapport qualité/prix.

Les caractéristiques du OnePlus 10T 5G prises pour celles du OnePlus 10 Ultra

Hier, le 8 juin, c’est le pronostiqueur @OnLeaks qui publie un message sur Twitter mentionnant le fait que les caractéristiques qu’il avait données pour le OnePlus 10 il y a déjà deux mois de cela, correspondrait finalement au OnePlus 10T 5G. Rappelons qu’il annonçait un écran AMOLED de 6,7 pouces 120 Hz avec une définition FHD+, la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné d’un maximum de 12 Go de mémoire vive avec 256 Go d’espace de stockage. Le OnePlus 10T serait équipé d’une batterie ayant une capacité de 4800 mAh supportant la charge à 150 watts (comme le realme GT Neo 3) et qu’il serait équipé d’une configuration photo de 50+16+2 mégapixels au dos. Le partenariat avec la marque Hasselblad devrait toujours être d’actualité afin d’optimiser le rendu des couleurs sur les photos produites par l’appareil. Le smartphone est attendu d’ici la fin de l’année dans les rayons mais une présentation officielle devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre. Nous verrons si ce sont effectivement les caractéristiques techniques attendues ou si d’autres surprises sont prévues par OnePlus.