Votre forfait mobile 80Go à 9€ par mois sans engagement : c’est maintenant ou jamais !

Les offres mobiles avec 80Go en promotion à 9€ des opérateurs Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom sont maintenues pour le week-end. Ne passez à côté de ces incroyables promos pour faire des économies chaque mois sur votre forfait mobile !

Le forfait RED 80Go au prix rond de 9€

Chez RED by SFR, vous avez jusqu'au 12 juin inclus pour saisir le forfait 80Go au prix rond de 9€ par mois. Pour ce tarif, vous profiterez de 80Go de données mobiles pour profiter de l'internet mobile sur votre Smartphone en France métropolitaine. Si vous prévoyez de voyager en Europe et DOM cet été, vous aurez la possibilité depuis ces zones de consommer 12Go d'internet.

En matière de communications, vous pourrez appeler et éhanger des SMS et MMS sans compter aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM.

Pour passer à la 5G de SFR, il est possible d'activer l'option 5G à 5€ par mois en sus de l'abonnement.

Le forfait B&You 80Go de Bouygues Telecom à 8,99€

Bouygues Telecom a lui aussi décidé de prolonger son forfait B&You Flash jusqu'au 12 juin. Cette offre sans engagement de durée est proposée au prix de 8,99€ par mois et pas seulement la première année.



Avec ce forfait pas cher, vous profiterez de l'illimité pour communiquer sans compter via appels, SMS et MMS que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM et plus largement en Europe. Pour la partie internet, 80Go sont autorisés en France dont 15Go en Europe et DOM.

La vente privée Free Mobile : 80Go à 8,99€, prix garanti à vie !

La vente privée de l'opérateur Free Mobile est quant à elle maintenue jusqu'au lundi 13 juin 6h. En vous rendant sur le site partenaire Veepee, vous aurez la possibilité de souscrire au forfait Free 80Go au prix de 8,99€ par mois, prix garanti à vie !

Ce forfait mobile inclut 80Go en métropole et 8Go lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM. Vous bénéficierez bien entendu de l'illimité pour appeler et échanger des SMS et MMS aussi bien depuis la France Métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez aussi accéder gratuitement au service Free Ligue 1 ainsi qu'au Free Wifi en France métropolitaine.