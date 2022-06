Deux vidéos sur le Pixel 6a montrent des comparaisons photo et vidéo avec l’iPhone 13 Pro et son lecteur d’empreinte digitale

Le smartphone Google Pixel 6a n’est toujours pas disponible bien qu’annoncé depuis plusieurs semaines maintenant. Deux vidéos viennent d’être publiées sur YouTube montrant, dans la première des comparaisons de photos et de vidéos réalisées entre le Pixel 6a et l’iPhone 13 Pro et, dans la deuxième, les capacités de son lecteur d’empreinte digitale.

Même si le smartphone de milieu de gamme Google Pixel 6a n’est pas encore disponible à la vente, certaines personnes ont tout de même réussi à s’en procurer et livrent plusieurs détails intéressants à son sujet.

Des comparaisons de vidéos et de photos entre le Pixel 6a et l’iPhone 13 Pro

Une vidéo postée par Izami Gadget sur YouTube met en scène l’animateur qui a pu comparer les caméras des Pixel 6a et iPhone 13 Pro. Au-delà du fait de considérer que comparer un mobile de milieu de gamme à un smartphone haut de gamme n’est pas très significatif, il faut aussi prendre en compte que le géant américain peut également continuer à travailler sur les optimisations logicielles dont il a le secret afin de rendre les photos encore plus belles qu’elles ne le sont actuellement. Le vidéaste trouve effectivement que le mobile chauffe sérieusement après seulement quelques minutes d’enregistrement en vidéo et de prises de photos. Cela pourrait peut-être être arrangé par les équipes de Google. Il a également constaté que la poussière avait tendance à s’accumuler de manière gênante sous la barre de la caméra qui occupe toute la largeur de l’appareil.

Une vidéo comparative du lecteur d’empreinte digitale

La deuxième vidéo a été postée par Fazli Halim sur YouTube et elle est consacrée au lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran du Google Pixel 6a. Ceux des Google Pixel 6 et du Pixel 6 Pro ont été critiqués pour leur rapidité de reconnaissance qui est moindre que celle offerte par d’autres smartphones. Google se devait donc de corriger le tir pour les prochains mobiles de la marque et l’a d’ailleurs confirmé puisque le géant américain a récemment déclaré que le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran du Pixel 6a serait différent de celui qui est utilisé sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le vidéaste met donc en scène un Pixel 6a contre un Pixel 6 Pro. Notez que le premier utilise une version non définitive du logiciel ce qui permet d’affirmer que des optimisations sont encore possibles. Selon Fazli Halim, après plusieurs essais, le Pixel 6a reconnaît effectivement plus rapidement l’empreinte que sur le Pixel 6 Pro. Cela augure de bonnes choses pour ce modèle de milieu de gamme dont nous attendons la disponibilité.

