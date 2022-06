L’iPhone 13 n’aura jamais été à un prix aussi bas que pendant ces soldes d’été

Apple ne propose que très rarement de promotions sur son iPhone 13. Heureusement, pendant les soldes d’été vous pouvez compter sur Rakuten. Grâce à une réduction de -11% et un code promo exclusif valable seulement aujourd’hui, l’iPhone 13 est à prix cassé ! On vous explique tout de suite comment profiter de cette offre incroyable !

L’iPhone 13 est à prix cassé pendant les soldes

Même les iPhone d’Apple profitent des soldes d’été pour être à prix cassé ! Si vous aviez envie de vous faire plaisir avec le tout dernier iPhone 13, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Grâce à une réduction immédiate de -11% et d’un code promo exclusif, son prix est en chute libre ce mercredi chez Rakuten. Affiché au petit prix de 799.99€ au lieu de 908.95€, avec le code RAKUTEN20, obtenez une remise supplémentaire de 20€. Ainsi vous pouvez vous offrir l’iPhone 13 pour 779.99€ seulement ! Economisez 128.96€ en achetant votre smartphone Apple chez Rakuten.

Le bon plan du jour ne s’arrête pas là, car votre achat vous rapportera 104€ sur votre cagnotte. Cette somme sera utilisable lors de votre prochaine commande. Encore de quoi vous faire plaisir sur le site de ce marchand. Ce téléphone neuf est un modèle européen et vous sera livré gratuitement à domicile. Le paiement en plusieurs fois est également mis à votre disposition pour faciliter votre achat.

Les caractéristiques techniques du célèbre iPhone 13

L'iPhone 13 à prix canon est de couleur blanche. Il pèse 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Au niveau de l'écran, l'iPhone 13, smartphone d'Apple, est doté d'une dalle Super Retina avec 60 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2532 X 1170 px et 6,10 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, trois modules photos sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.6. Pour sa part, le second objectif arrière propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant intègre, lui, 12 Mpx de résolution. Pour ce qui est des clips vidéo, le portable est capable de filmer en 4K HDR Dolby Vision.

Le mobile embarque la puce A15 Bionic. Elle est équipée d'un processeur 6 cœurs. L'appareil possède également une puce graphique Super Retina XDR. La RAM de ce dernier est de 4 Go et son espace de stockage est de 128 Go. Du côté connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi 6. La version iOS 15 est installée sur le portable. Sur le plan de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 2 815 mAh se recharge avec la charge rapide 20 W ou la charge sans fil.