Un smartphone gaming Black Shark 5S en préparation chez la filiale de Xiaomi, des caractéristiques dévoilées

Au début du mois de juin, la marque Black Shark dévoilait officiellement les modèles Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro pour le meilleur du gaming. Il semble qu’un nouveau mobile soit en préparation, le Black Shark 5S, encore plus puissant. Certains détails ont fuité à son propos.

Alors que les smartphones gaming Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro sont à peine disponibles, la filiale de Xiaomi dédiée à la conception des mobiles pour les joueurs semble déjà travailler sur un nouveau modèle pour cette série. Il s’agirait du Black Shark 5S et il se pourrait qu’il arrive prochainement sur les marchés.

Un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à bord

C’est l’informateur Digital Chat Station déjà à l’origine de nombreuses fuites sur les mobiles qui publie un message sur le réseau social chinois Weibo et mentionne que le Black Shark 5S devrait arriver bientôt. Le prochain fleuron de la marque pourrait profiter de la nouvelle puce haut de gamme overclockée, le Snapdragon 8+ Gen 1 alors que le Black Shark 5 Pro dispose du chipset Snapdragon 8 Gen 1 et le Black Shark 5 se contente du Snapdragon 870, optimisé pour les jeux vidéo. Le nouveau Black Shark 5S profiterait d’une batterie un peu plus conséquente, puisque prévue pour faire 4790 mAh contre 4650 mAh sur les actuels Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro. La charge serait aussi rapide, soit 120 watts offrant ainsi la possibilité de recharger totalement le mobile en moins de 30 minutes.

Pour le reste ça serait identique sauf pour la mémoire de stockage

Le Black Shark 5S est attendu avec le même écran que les Black Shark 5 et 5 Pro, soit une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une grande sensibilité à la pression et une perforation au centre, tout en haut. L’appareil devrait logiquement disposer des mêmes boutons/gâchettes que ces prédécesseurs afin d’offrir une expérience de jeu ultime. Enfin, notez que certains pensent que le mobile profiterait d’une nouvelle technologie de stockage de mémoire afin de proposer des performances plus accrues et ainsi plus de réactivité.

Concernant la date d’une éventuelle présentation, il semble le mois de septembre soit une période propice au lancement du prochain smartphone gaming Black Shark 5S. Comptez sur nous pour vous tenir au courant des éventuelles indiscrétions qui pourraient le concerner.