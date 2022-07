Le Xiaomi Redmi Note 11s est à prix canon pendant les soldes !

Les soldes 2022 apportent encore de belles promotions sur les smartphones ! Si vous avez envie de changer de téléphone, c’est le moment idéal. Nous vous proposons aujourd’hui une promotion sur le Xiaomi Redmi Note 11s. Déjà très abordable, il l’est encore plus en ce moment chez Amazon. Offrez-vous ce smartphone pour un petit budget de 200€. On vous explique tout en détail dans la suite de cet article.

Xiaomi Redmi Note 11s : en promotion pendant les soldes d’été

Après vous avoir présenté les smartphones Samsung en soldes avec notamment une promotion sur le Samsung Galaxy A33 et la baisse du prix du Samsung Galaxy S21 Ultra, intéressons-nous aux smartphones Xiaomi. Offrant un rapport qualité-prix imbattable, l’incontournable Xiaomi Redmi Note 11s est en soldes. Avec un petit budget de 200€ environ, vous pouvez vous faire plaisir avec un smartphone récent et performant. Grâce à une réduction de -7% découverte sur le site d’Amazon, le prix du Redmi Note 11s chute de 216.92€ à 202.82€ seulement.

Vendu sur la boutique officielle du constructeur Xiaomi lui-même, présente sur le site d’Amazon, vous pouvez réaliser votre achat en toute sécurité. Vous profiterez également de la livraison gratuite et rapide à domicile ainsi que du service après-vente Amazon. De plus, un paiement en 4 fois sans frais est possible. Retrouvez toutes les conditions sur le site de l’enseigne. Laissez vous tenter dès maintenant et vous aurez votre nouveau Xiaomi entre les mains dans quelques jours à peine.

Les caractéristiques techniques et les performances du Xiaomi Redmi Note 11s

Le Xiaomi Redmi Note 11s en promotion chez Amazon est gris. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. L'écran Amoled du smartphone Redmi Note 11s propose 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,43 pouces et 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Pour les photographes amateurs, le Redmi Note 11s embarque cinq objectifs, quatre modules arrière et un module frontal pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.9. Quant à lui, le deuxième objectif arrière intègre une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose pour sa part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 16 Mpx. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Par le biais de cet appareil, vous pourrez enregistrer vos vidéos en 1080p.

Sous le capot, le portable embarque la puce Mediatek Helio G96. Cette dernière est aussi équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,05 GHz. Elle possède une puce graphique Mali G57 MC2. La RAM de l'appareil est de 6 Go et son espace de stockage est de 128 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, le mobile intègre la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Le portable fonctionne avec Android 11. Il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre mobile à tout moment, vous pouvez compter sur la charge rapide 33 W.