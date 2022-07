Soldes : avec -44% de réduction, le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra est en chute libre !

Les soldes sur les smartphones Samsung sont toujours en cours pour le grand bonheur de votre budget ! Le très premium Samsung Galaxy S21 Ultra, le prédécesseur du Galaxy S22 Ultra, voit son prix chuter de façon spectaculaire. Avec une réduction de -44%, il devient accessible pour moins de 700€. On vous détaille cette offre dès maintenant.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est en soldes à moins de 700€

Les soldes d’été 2022, c’est vraiment le meilleur moment pour changer de smartphone tout en profitant de promotions incroyables. Même les smartphones premiums de chez Samsung sont à prix cassé pour l’occasion. Vous trouverez le célèbre et très performant Samsung Galaxy S21 Ultra 5G à prix cassé sur le site de Rakuten aujourd’hui. Avec une remise immédiate de -44%, nous n’avons jamais vu son prix aussi bas. Vous pouvez l’acheter pour 700€ au lieu de 1259€. Economisez ainsi 559€ grâce à cette offre promotionnelle.

En choisissant d’acheter votre téléphone Samsung chez Rakuten, recevez 35€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette somme lors de votre prochaine commande sur le site pour faire encore de bonnes affaires. La livraison gratuite et rapide ainsi que le paiement en plusieurs fois sont des services mis à votre disposition.

Samsung Galaxy S21 Ultra : ses particularités et caractéristiques

Le Galaxy S21 Ultra 5G a prix cassé est de couleur argent. Il pèse 227 g et a pour dimensions 75.6 x165. 1x8. 9 mm. Le smartphone Galaxy S21 Ultra 5G propose un écran Super AMOLED d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 3200 X 1440 px de définition et de 6,80 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Le Galaxy S21 Ultra 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/4.9. Le troisième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 10 Mpx et d'une ouverture relative de f/4.9. Quant au dernier objectif arrière, il possède 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/4.9. L'objectif avant a, lui, une résolution de 40 Mpx. Ce portable se caractérise par un stabilisateur optique. D'un point de vue des vidéos, l'appareil est capable de filmer en 8K.

Sous le capot, le mobile embarque une puce Exynos 2100. Elle est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Cette dernière propose aussi une puce graphique Mali G78. Côté RAM, l'appareil est épaulé par 12 Go. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi 6E. Le mobile est livré avec la version Android 11. Pour recharger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 25 W et de la charge sans fil. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité.