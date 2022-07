Samsung Unpacked 2022 avec les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 prévu le 10 août, les photos officielles en fuite

Décidément, le géant sud-coréen aura bien du mal à garder le design de ses smartphones secret puisque le leaker Evan Blass a réussi à se procurer ce qui semble être les photos officielles des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 qui seront les objets de toutes les attentions le 10 août prochain pour l’événement Unpacked 2022, la date se confirme.

Alors que la firme sud-coréenne se prépare à créer l’événement avec son rendez-vous estival Unpacked qui doit être dédié aux smartphones pliants dont les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, les invitations ont commencé à être envoyées aux influenceurs et journalistes prévus pour couvrir la présentation, certains n’ont pas pu s’empêcher malgré des accords de confidentialité à publier des messages de partage sur les réseaux sociaux mentionnant la date du 10 août 2022. Nous savions que l’événement Samsung Unpacked 2022 de l’été devait se dérouler début août mais nous ne connaissions pas le jour précis et plusieurs sources semblaient la confirmer. Cela correspond, en outre, exactement un an après la présentation officielle des Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ce qui apporte un peu plus de crédit à cette rumeur. Le leaker Evan Blass a ainsi posté un message sur son fil Twitter comportant ce qui semble être une affiche représentant un montage avec le logo de la marque, un visuel du Galaxy Z Flip3 et une onde lumineuse qui en sort.

Des designs très similaires et des coloris officiels

Dans la foulée de la date de la présentation des nouveaux smartphones pliants Samsung, le site 91mobiles.com a publié des photos de ce qui semble bien être les photos officielles des deux appareils, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Le deuxième est présenté dans 4 déclinaisons différentes avec du violet, du doré, du bleu et du gris. D’autres coloris sont aussi envisagés. Les visuels montrent des similitudes importantes entre la version actuelle et celle qui doit lui succéder avec, finalement assez peu de différence pour les aspects extérieurs.

Le Galaxy Z Fold4 serait décliné en 3 coloris : noir, vert et beige. En outre, des versions Thom Browne et Bespoke seraient également prévues et présentées dès le 10 août prochain lors de l’événement Samsung Unpacked. Il est attendu avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4400 mah se rechargeant à 25 watts, trois capteurs à l’arrière de 50+12+10 mégapixels avec un zoom optique 3x, un écran externe de 6,2 pouces HD+ 120 Hz et une surface d’affichage interne de 7,6 pouces aussi 120 Hz.

De son côté, le mobile à clapet Galaxy Z Flip4 devrait se présenter avec un écran de 6,7 pouces abritant un capteur à selfie de 10 mégapixels derrière un poinçon, un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 3700 mAh supportant la charge à 25 watts et un écran externe plus grand que celui du Galaxy Z Flip3 et plus fonctionnel également.

Nous devrions avoir confirmation des designs et des caractéristiques techniques d’ici quelques jours, à priori, dès le 10 août.

