L’iPhone 13 à prix canon : le dernier joujou d’Apple passe sous les 800 € !

iPhone 13 : la puissance selon Apple

Modèle de la dernière génération d’iPhone en date, l’iPhone 13 est l’un des smartphones les plus puissants et les plus efficaces actuellement disponible du marché. Equipé de la puce A15 Bionic gravée en 5nm, il offre des performances dignes de son segment et permet de profiter pleinement de la 5G et du WiFi 6.

Pour l’affichage, sa dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces promet une expérience visuelle de très haute qualité. Grâce à une luminosité maximale de 1200 nits, vous pouvez par ailleurs profiter d’une excellente luminosité, même sous le soleil.

Pour les photos, ce smartphone embarque une double caméra de 12 mégapixels à l’arrière qui prend d’excellent clichés et fait des merveilles en mode vidéo grâce aux nombreuses fonctionnalités intégrées. Vous pouvez notamment filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde avec la compatibilité Dolby HDR.

En main, l’iPhone 13 est par ailleurs, un vrai petit bijou de seulement 174 g et 7,7 mm d’épaisseur. Ses deux faces sont protégées par du verre Gorilla Glass et il est certifié IP68 ; ce qui veut dire qu’il résiste à la poussière et à une immersion dans l’eau (jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes).

Enfin avec un iPhone 13 neuf, vous allez pouvoir profiter d’une autonomie beaucoup plus longue que celle de l’iPhone 12. Sa batterie de 3240 mAh est par ailleurs compatible avec la charge rapide à 20 W (chargeur vendu séparément). 30 minutes suffisent pour le recharger à 50 %.