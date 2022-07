Le Google Pixel 7 Pro embarquerait trois capteurs photo fabriqués par Samsung

Après la commercialisation des modèles Pixel 6, Pixel 6 Pro et plus récemment, le Pixel 6a, Google travaille actuellement sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Ce dernier est pressenti pour embarquer trois capteurs photo de la gamme ISOCELL fabriqués par le géant sud-coréen Samsung.

Google a annoncé l’arrivée prochaine des modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro mais toutes les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues et les rumeurs vont bon train à ce sujet. Si nous pensons qu’ils profiteront de la deuxième génération de puce Tensor développée par Samsung, le développeur Kuba Wojciechowski qui a pu examiner certains bouts de codes, il semblerait que le sud-coréen ne fournisse pas que le processeur mais soit également la source d’approvisionnement en capteur photo. En effet, selon le développeur, le prochain Pixel 7 et le Pixel 7 Pro seraient équipés d’un capteur photo principal Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels. Il s’agit d’un module de 1,31 pouce avec des pixels de 1,2 µm, une mise au point automatique à deux pixels. Pour les prises de vue en mode ultra grand-angle, le Pixel 7 mais aussi le Pixel 7 Pro auraient un capteur Sony IMX381 ayant 12 mégapixels mesurant 1,2 µm. La version Pro a un téléobjectif en plus. Il pourrait s’agir d’un capteur Samsung ISOCELL GM1 avec 48 mégapixels avec une mise au point automatique à détection de phase. Pour la caméra à selfie, les deux smartphones Google profiteraient du même capteur, toujours un Samsung, ISOCELL 3J1 de 11 mégapixels. Le téléphone pliant de Google Pixel Fold serait testé en interne Parallèlement, nous apprenons que le smartphone pliant que Google pourrait prochainement annoncer serait actuellement en phase de test en interne. Il semblerait qu’il soit doté d’un capteur photo principal Samsung ISOCELL GN1 avec un capteur ultra grand-angle Sony IMX386 et un téléobjectif Sony IMX363. Il y aurait un capteur Sony IMX355 de 11 mégapixels pour se prendre en selfie. Pour le moment, il est encore très tôt avant la présentation officielle des Pixel 7 et Pixel 7 Pro car si Google s’en tient à son calendrier, il reste plus de 3 mois pour envisager une annonce. Rappelons que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été annoncés officiellement en octobre 2021. Google Pixel 6 acheter au meilleur prix Rakuten

