Google I/O, le géant américain dévoile le Pixel 6a et montre le Pixel 7

Comme chaque année à la même période, Google organise son événement Google I/O afin d’annoncer différents développements et avancées dans son travail. Comme attendu, la firme a officiellement présenté le Pixel 6a et en a même profité pour montrer quelques photos du futur Pixel 7.

Lors de sa conférence annuelle Google I/O, le géant américain a présenté officiellement son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 6a. Physiquement, il ne diffère pas beaucoup des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il propose toujours un dos assez clivant divisé en deux parties aux coloris distincts par une large bande contenant les capteurs photo. Il est décliné en vert « sauge », gris clair « galet » ou « charbon ». Il mesure 152,2x71,8 mm pour une épaisseur de 8,9 mm ce qui n’est pas très mince mais finalement aussi épais que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Comptez sur un poids de 178 grammes sur la balance contre respectivement 207 et 210 grammes.

Quelles caractéristiques techniques pour le Google Pixel 6a ?

Le smartphone Google Pixel 6a dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces n’ayant qu’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz là où les Pixel 6 et Pixel 6 Pro offrent, respectivement 90 et 120 Hz donc des défilements plus fluides. On a droit à une définition de 1080x2400 pixels et une protection Corning Gorilla Glass 3. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le mobile dispose d’une batterie ayant une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 18 watts ce qui n’est pas beaucoup et ne permet pas un chargement très rapide. Il n’est pas question de charge sans fil ou inversée ici, une caractéristique réservée aux modèles plus haut de gamme. Le Pixel 6a est équipé de la même puce que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, un Tensor développé par Google et fabriqué par Samsung. Il y a également une puce de sécurité intégrée, Titan M2 pour sécuriser les données des utilisateurs de manière matérielle, comme chez Samsung et plus récemment Honor (sur certains modèles seulement). Comptez sur la présence de 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go à la norme UFS 3.1. Il n’est malheureusement pas possible d’ajouter une carte mémoire.

Une très large connectivité et deux capteurs photo au dos

En termes de connectivité, le Pixel 6a est compatible 5G avec support de la technologie eSIM et propose du Wi-Fi 6 E ainsi que du Bluetooth 5.2 et du NFC. Il est animé par Android 12 avec la promesse de 5 années de mises à jour. Il propose un son stéréo depuis ses deux haut-parleurs. Enfin, pour la partie photo, le Pixel 6a dispose d’un capteur principal de 12,2 mégapixels capable de gérer les prises de vue en mode grand-angle ouvrant à f/1.7 associé à un autre capteur de 12 mégapixels pour les photos en ultra grand-angle sur 114 degrés ouvrant à f/2.2. On peut compter sur une stabilisation à la fois optique et numérique. Pour les selfies, le Pixel 6a est équipé d’un capteur frontal de 8 mégapixels. On peut compter sur les fonctions Gomme magique, Real Tone, Anti-flou, Panorama et bien d’autres modes de prises de vue et de modification d’image. Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde. Il est livré avec un câble USB-c vers USB-C, un extracteur de tiroir à carte SIM et un adaptateur USB-A vers USB-C mais sans bloc d’alimentation comme Samsung ou Apple.

Prochainement disponible, le smartphone Google Pixel 6a sera proposé à un prix de 459 €.