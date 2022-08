OnePlus 10T, plus puissant et charge plus rapide que le OnePlus 10 Pro

La marque OnePlus doit officialiser son prochain smartphone, le OnePlus 10T. Les derniers détails concernant sa fiche technique se confirment dont ceux de la capacité de sa batterie. Il aura plus d’autonomie et sera plus puissant que le OnePlus 10 Pro.

La présentation officielle du OnePlus 10T est attendue pour le 3 août prochain. C’est la marque qui a communiqué officiellement sur celle-ci afin de prendre la parole juste avant l’événement Unpacked de Samsung prévu le 10 août qui devrait voir l’annonce de la nouvelle génération de smartphones pliants Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Nous avons déjà plusieurs détails sur la fiche technique du OnePlus 10T, eux-mêmes dévoilés par le constructeur.

Nous savons ainsi que le OnePlus 10T sera doté de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ce qui permet d’affirmer qu’il sera plus puissant que le OnePlus 10 Pro qui utilise un chipset Snapdragon 8 Gen 1. C’est normal que le 10T reçoive un processeur plus puissant que le OnePlus 10 (pas prévu) mais un peu moins habituel qu’il batte la version Pro. La marque a également affirmé qu’il serait animé par le système OxygenOS dans sa version 13. Un peu plus tard, toujours OnePlus communiquait sur la configuration photo à l’arrière de l’appareil. Il s’agit d’un capteur principal de 50 mégapixels, le fameux Sony IMX766 très largement utilisé par d’autres smartphones. Il sera accompagné d’un capteur de 119 degrés pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un dernier objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro.

Une batterie avec une plus grande capacité capable de supporter la charge à 150 watts

Une fois de plus, c’est OnePlus qui communique, via son forum, et confirme les rumeurs sur la capacité de la batterie présente au sein du OnePlus 10T. Il s’agira d’une batterie ayant une capacité de 4800 mAh. Cela représente 200 mAh de plus que la batterie du OnePlus 10 Pro. Le mobile devrait ainsi profiter d’une plus grande autonomie même si son chipset est plus puissant et pourrait consommer plus que la version classique, elle semble aussi reconnue pour son efficacité et sa sobriété en termes de consommation d’énergie. Outre sa capacité, OnePlus indique que la batterie est capable de supporter la charge à 150 watts. La marque précise que cela lui permet de passer de 1% à 100% en seulement 19 minutes. Là aussi, c’est plus rapide que sur le OnePlus 10 Pro. En effet, ce dernier peut accepter une charge à 80 watts en charge filaire. Cette vitesse de charge ne sera pas la même en Amérique du Nord où elle sera de 125 watts au maximum, une histoire de voltage. La marque précise que cette vitesse de chargement sera possible uniquement avec le bloc d’alimentation fourni et le câble USB livré dans la boîte car le smartphone utilise un algorithme de cryptage capable de reconnaître les périphériques et de délivrer toute la puissance possible. Il devrait toutefois y avoir des possibilités de charge équivalentes avec d’autres blocs d’autres marques comme realme, par exemple.

Les autres détails du OnePlus 10T

La vitesse de charge de la batterie arrive avec plusieurs services de sécurité et de suivi des composants afin de s’assurer qu’ils soient aussi durables que possible. OnePlus annonce la possibilité d’obtenir jusqu’à 1600 cycles avec un minimum de 80% de la charge initiale comme chez realme et Oppo, par exemple. Rappelons que le OnePlus 10T est attendu avec un écran AMOLED de 120 Hz, jusqu’à 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1. Reste quelques détails, les prix et les dates de disponibilités à connaître.

