Des détails sur la configuration photo du OnePlus 10T avant sa présentation officielle

La marque OnePlus doit officialiser son prochain smartphone avec un maximum de puissance, le OnePlus 10T le 3 août prochain mais des détails très intéressants ont été dévoilés sur le forum du fabricant, avant sa présentation.

Après plusieurs mois de rumeurs, la marque OnePlus s’est enfin décidé à lâcher une date de présentation officielle pour son prochain mobile, le OnePlus 10T. Celui-ci sera l’objet d’une annonce qui sera faite depuis New-York, le 3 août 2022.

Si plusieurs caractéristiques ne semblent plus faire de doute comme son chipset qui devrait être un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1 offrant plus de performances, d’où la nomenclature T, que le modèle actuel, le OnePlus 10 Pro qui en est équipé. Pete Lau avait aussi officialisé le fait que le mobile serait animé par le système OxygenOS 13. Cette version devrait proposer des optimisations pour les jeux, une meilleure connectivité et des options de personnalisations particulièrement abouties.

C’est sur le forum de la marque qu’on apprend que le OnePlus 10T sera équipé d’un capteur principal à l’arrière, un Sony IMX766 de 50 mégapixels. Particulièrement utilisé, il s’agit du même module que sur le OnePlus 9 Pro (module grand-angle), le Nothing phone (1), le realme GT 2, le realme GT Neo 3, le realme 9 Pro+, le OnePlus Nord 2T, le Xiaomi 12X, le Xiaomi 12, le Honor Magic4 Pro, le Oppo Find X5, le Oppo Find X5 Pro, par exemple. Ce capteur profite d’une stabilisation optique et numérique pour limiter les bougés.

Deux autres capteurs à bord et aucune mention d’Hasselblad…

Le fabricant indique sur son forum que le capteur a été poussé pour prendre en charge la capture de couleurs en 10 bits pour de plus larges nuances et des transitions plus douces dans les dégradés. Le module principal est accompagné d’un capteur de 119 degrés pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sans plus de précision concernant le nombre de pixels embarqués. Il y a également un capteur pour les photos macro, proches du sujet. Ce dernier devrait être un 2 mégapixels. Notez que le nom du partenaire photo de la marque, Hasselblad n’est pas mentionné dans le message publié par OnePlus. Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un clap de fin entre OnePlus et Hasselblad lorsque d’autres rappellent que le partenariat devait s’étendre sur 3 ans et que nous n’y sommes pas encore… À la place, OnePlus met en avant son algorithme de traitement d’image Image Clarity Engine prometteur d’une capture plus rapide et d’un très haut niveau de détails.

Nous aurons très bientôt la confirmation de ces éléments et connaissance de l’intégralité de la fiche technique du OnePlus 10T ainsi que des dates de disponibilité et prix des différentes déclinaisons en capacité de mémoire vive et de stockage.