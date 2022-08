La fin des « Z » dans la nomenclature des smartphones pliants du géant Samsung ?

Le géant sud-coréen Samsung s’apprête à dévoiler les successeurs des Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Il se murmure qu’ils pourraient ne plus porter le fameux Z dans leur nom, devenu le symbole de l’armée Russe lors de son invasion de l’Ukraine.

Le 10 août, la marque Samsung doit officiellement lever le voile sur les smartphones qui viennent succéder aux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Logiquement, tout le monde s’attend à ce qu’ils soient nommés Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Or, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’armée de l’agresseur est identifiée grâce à une large lettre dessinée sur ses équipements : Z. Cette lettre a, depuis, pris une connotation négative et il semble que Samsung cherche à se débarrasser de cette lettre qui est présente sur toutes les boîtes de ses smartphones pliants actuels et passés. Ou plus exactement pas le premier Galaxy Fold qui n’avait le Z dans son nom. Le géant sud-coréen l’a ensuite associée à ses mobiles pliants comme pour symboliser le fait que l’appareil se replie sur lui-même tel un Z. Oppo n’est pas très loin de cette réflexion, pense-t-on avec le Opp Find N, où le N est aussi une lettre qui se prête bien à ce mouvement de repli. Il faut aussi préciser que Samsung commercialise déjà des mobiles sans la marque Z sur certains marchés comme en Estonie et en Lettonie où les téléphones sont vendus sous les noms de Galaxy Fold3 et Galaxy Flip3.

Pas de Z sur les boîtes des prochains Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 ?

Parallèlement et comme pour aller dans le sens d’un retrait du Z dans le nom, le pronostiqueur SnoopyTech a publié un message sur le réseau social Twitter affirmant que le fabricant sud-coréen tentait effectivement de se débarrasser de la marque Z et précisant même que la lettre ne sera pas imprimée sur les boîtes de vente au détail des prochains Flip4 et Fold4. Il reste quelques jours à patienter avant de tout savoir au sujet des prochains smartphones pliants de Samsung même si énormément de détails sont connus. L’évènement Unpacked aura lieu le 10 août et sera retransmis sur les différentes plateformes de réseaux sociaux du groupe sud-coréen. Nous saurons alors si le Z est effectivement supprimé des boîtes et de l’appellation officielle également ou pas.