Avec -30% de réduction, voici la meilleure offre pour un Samsung Galaxy A33 5G vraiment pas cher !

Le Samsung Galaxy A33 5G est en promotion à prix canon

Encore une fois, le site de Rakuten propose des promotions incroyables sur les smartphones. Après l’offre faisant chuter le prix du Xiaomi 11T, c’est maintenant au tour de l’incontournable Samsung Galaxy A33 5G d’être à prix cassé. Il profite d’une réduction de -30% pour être vraiment moins cher. Vendu habituellement au prix de 379€, vous pouvez aujourd’hui acheter ce smartphone Samsung à 264.99€ seulement. Economisez ainsi 114.01€ sur l’achat de ce modèle compatible 5G et offrant une fiche technique solide et performante.

Rakuten va récompenser votre achat en vous offrant 13.25€ sur votre cagnotte. Elle vous permettra de réduire le montant de votre prochaine commande. Continuez ainsi à vous faire plaisir en profitant de prix vraiment bas.

Samsung Galaxy A33 5G : caractéristiques techniques et performances

Le Samsung Galaxy A33 disponible en promotion est blanc. Il a un poids de 186 g et a pour dimensions 159.7 x 74-x 8.1 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il présente une protection contre la poussière et peut résister à l'eau. Le smartphone Galaxy A33 possède un écran AMOLED avec 90 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2400 X 1080 px et une diagonale de 6,40 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Sous le capot, ce mobile est doté de la puce Exynos 1280. Elle propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil est aussi équipé d'une puce graphique Mali G68 MC4. Sur le plan RAM, cet appareil offre un espace de 6 Go ainsi qu’une mémoire interne de 128 Go. Du côté réseau et connectivité, le portable intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 12 est installé sur le mobile. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous pouvez compter sur une charge rapide de 25 W.

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A33, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le troisième objectif arrière est doté d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le dernier objectif arrière, il propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant intègre, lui, 16 Mpx de résolution. D'un point de vue des clips vidéo, le mobile est capable de capturer en 1080p.