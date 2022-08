Lancement des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 : Samsung dévoile ses nouveaux Samsung pliants

Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 : une longueur d’avance

Précurseur sur le désormais très prisé segment des smartphones pliants, Samsung continue de mener la danse en dépit du fort regain d’intérêt témoigné par ses concurrents pour ces smartphones Premium d’un nouveau genre. Introduite par Tae Moon Roh en personne, la conférence en ligne de présentation de ce jour confirme les ambitions de Samsung à cet égard.

Galaxy Z Flip 4, l’héritier du trône

Le PDG de Samsung a commencé en dévoilant le nouveau Galaxy Z Flip4 qui hérite du statut de smartphone pliable vedette de son prédécesseur, le Z Flip 3.

Très proche physiquement de son aîné, le nouveau bijou Premium de Samsung apporte tout de même son lot de nouveautés :

4 nouveaux coloris ;

; Une charnière plus fine ;

; Une Flexcam compatible Instagram qui permet de se passer d’un trépied ;

compatible Instagram qui permet de se passer d’un trépied ; De nouveaux widgets pour un utilisation plus intuitive ;

pour un utilisation plus intuitive ; La nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 ;

; Une plus grosse batterie pour plus d’autonomie (3 700 mAh contre 3 400 mAh pour le Z Flip 3).

En somme, le Galaxy Z Flip4 semble bien parti pour reprendre dignement le flambeau de son prédécesseur qui a permis à la firme de réaliser des chiffres de ventes record ces derniers mois.

JE PRECOMMANDE LE GALAXY Z FLIP4

Galaxy Z Fold 4, le smartphone pliable Pro par définition

Présenté quelques minutes plus tard, le Galaxy Z Fold 4 succède, pour sa part, au Z Fold 3. Là aussi, le fabricant reprend en grande partie les caractéristiques esthétiques et techniques du modèle précédent, tout en affinant les éléments de design et en améliorant les performances.

Idéal pour un usage pro, le nouveau fer de lance de Samsung adopte ainsi une nouvelle charnière plus légère et plus fine, mais tout aussi robuste. Le Z Fold 4 se dote également d’une nouvelle dalle plus légère et qui résiste mieux au choc. Les deux écrans conservent les mêmes dimensions que sur le Z Flod 3, mais avec de nouveaux ratios.

La nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 est, bien entendu, au rendez-vous, pour de meilleures performances. Côté photo, un nouveau capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus Dual Pixel remplace celui de 12 mégapixels. Notons enfin l’intégration d’une nouvelle barre des tâches qui rend le Galaxy Z Fold 4 plus fonctionnel que jamais.

JE PRECOMMANDE LE GALAXY Z FOLD4

Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : disponibilité et prix

Ces deux smartphones pliants sont disponibles dès maintenant en prévente sur le site officiel de la marque. Les prix de vente sont les suivants (hors remise et offre spéciale) :

1 109 € pour le Galaxy Z Flip 4 (128 Go) ;

1 169 € pour le Galaxy Z Flip 4 (256 Go) ;

1 289 € pour le Galaxy Z Flip 4 (512 Go) ;

1 799 € pour le Galaxy Z Fold 4 (256 Go) ;

1 919 € pour le Galaxy Z Fold 4 (512 Go) ;

2 159 € pour le Galaxy Z Fold 4 (1 To).

Ils seront disponibles en magasin à partir du 26 août 2022.

VOIR LES OFFRES SAMSUNG GALAXY Z