Bon plan : 5 % de réduction sur l’iPhone 13 neuf pas cher chez Rakuten

L’iPhone 13 (128 Go) Neuf et scellé à 857 €

Modèle standard de la dernière génération de smartphones de la marque à la pomme, l’iPhone 13 est le must-have du moment. Si vous aussi, vous rêvez de vous en offrir un, c’est le moment de sauter sur cette offre exceptionnelle qui vous permet de profiter d’une réduction directe de 5 %.

Achetez donc votre iPhone 13 128 Go neuf et scellé à 857 € au lieu de 908,95 € ! Economisez ainsi plus de 50 €, avec en prime, la possibilité de payer jusqu’en 4 fois via le service partenaire de Rakuten.

Précisons par ailleurs que le smartphone proposé dans le cadre de cette offre est un modèle européen authentique vendu avec 2 ans de garantie. Le marchand assure par ailleurs la livraison gratuitement chez vous.

Rappel des caractéristiques de l’iPhone 13

Equipé de la dernière puce A15 Bionic d’Apple, l'iPhone 13 permet de profiter de l’essentiel des innovations d’Apple ces dernières années. Compatible avec la 5G et le WiFi 6, il garantit des vitesses de connexion optimales.

Compact et agréable en main, il est doté d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 1200 nits qui garantit une bonne lisibilité même sous la lumière du soleil. Certifié IP68, l’iPhone 13 résiste aux projections d’eau et même à une courte immersion sous l’eau. Ses deux faces en verre Gorilla Glass le protègent par ailleurs efficacement contre les chocs.

Comme ses prédécesseurs, l’iPhone est un excellent photophone, aussi bien pour les photos que pour la vidéo. Pour cela, il est équipé d’une double caméra arrière de 12 mégapixels qui peut filmer en 4K à 60 images par seconde.

Autre atout majeur de l’iPhone 13 : sa batterie. Plus grosse et plus endurante que celle de l’iPhone 12, elle possède une capacité de 3 240 mAh qui lui permet de vous tenir aisément toute la journée. Pour la recharge, profitez de la technologie de charge rapide à 20 W qui permet de recharger jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes.