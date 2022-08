Grâce à cette promotion, le Google Pixel 6 est à prix réduit !

Le Google Pixel 6 est moins cher grâce à cette offre sur la boutique Google d'Amazon

Avant l'arrivée du futur Google Pixel 7 qui fait déjà parler de lui, son prédécesseur le Google Pixel 6 voit son prix chuter. S'il vous fait de l'oeil, l'offre qui suit devrait vous plaire et vous permettre d'économiser 123€ sur l'achat de votre smartphone Google. En effet, Google lui-même propose son dernier modèle avec une réduction de -19% sur sa boutique Amazon. Ainsi, le prix du Pixel 6 passe de 649€ à 526€ seulement. C'est vraiment la meilleure offre du moment !

Comme le vendeur est Google lui-même, réaliser votre achat en toute tranquillité tout en bénéficiant de la qualité du service Amazon. Vous êtes assurés de recevoir un téléphone neuf et ce très rapidement grâce à la livraison gratuite. De plus, les retours sont également gratuits et la possibilité de payer en plusieurs fois vous est proposée. Cette promotion idéale pour la rentrée ne va pas être éternelle alors n'hésitez pas trop longtemps.

La fiche technique de l'excellent Google Pixel 6

Le Google Pixel 6 proposé à prix canon chez Amazon est noir carbone. Il a un poids de 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. L'écran Oled du smartphone Pixel 6 est doté de 6,40 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

La puce Tensor est épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78. Du côté de la connectivité et du réseau, le portable propose la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile utilise la version Android 12. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est équipé de la charge sans fil et d'une charge rapide de 30 W. Côté autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 4 614 mAh.

Pour les passionnés de photographie, trois objectifs sont présents sur le Pixel 6, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière intègre pour sa part 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, l'objectif avant possède 8 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera de belles photos. Éditez ou lisez des clips vidéo en 4K@60 IPS.