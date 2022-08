Le prochain smartphone Xiaomi 13 passe les premières certifications ?

Les smartphones Xiaomi 12 ont été officialisés les tous derniers jours de l’année 2021, en Chine. Il se pourrait bien que la marque chinoise suive à peu près le même calendrier pour les successeurs, les Xiaomi 13. En effet, il semble que ceux-ci se préparent à être officialisé même s’il reste encore du temps avant cette période.

Repérés sur le site de certification EEC

C’est le site MySmartPrice qui vient de publier un rapport selon lequel de nouveaux smartphones de la marque Xiaomi viennent d’être repérés sur le site de certification russe EEC. Il s’agit d’un organisme chargé de valider les appareils électroniques qui seront mis sur le marché quelques semaines ou quelques mois plus tard. Ici les produits en question portent les numéros de modèle 2210132G et 2210133G et correspondraient à des smartphones de la future série des Xiaomi 13. Il pourrait ainsi s’agir du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro, qui à l’image des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro ont été les premiers à être annoncé par le fabricant. Depuis, ils ont été rejoints par les Xiaomi 12X, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra, des appareils pour le moment uniquement commercialisés en Chine. Selon toutes vraisemblances, le Xiaomi 13 devrait profiter de la nouvelle puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui sera très certainement officialisé courant novembre par le fondeur américain, soit un peu en avance par rapport aux chipsets précédents les plus puissants. Cette nouvelle série de smartphones pourraient être capable de supporter la charge rapide à 100 watts et une charge sans fil de 50 watts.

D’autres mobiles repérés, les possibles Redmi Note 12 ?

La marque Xiaomi devrait renouveler son offre de milieu de gamme et remplacer les Redmi Note 11 et nombreuses déclinaisons par la série Redmi Note 12. Il semblerait que deux d’entre eux aient été repérés sur une liste de certification des produits EEC portant les numéros de modèle 22101316G et 22101316UG. Malheureusement, il n’y a pas plus de détails sur ces téléphones qui ont été enregistrés pour la société Xiaomi Communications. Il se murmure que la série des Redmi Note 12 pourrait être officialisée courant octobre pour le marché chinois. En France, pour celle-ci et pour la série des Xiaomi 13, il faudra patienter plusieurs mois supplémentaires car il y a un décalage important entre les dates de commercialisation en Chine et sur notre territoire.