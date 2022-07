Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra : Xiaomi dévoile ses trois nouveaux flagships

Ce 4 juillet, Xiaomi a procédé à la présentation officielle de sa nouvelle série de smartphones haut de gamme. Nommée Xiaomi 12S, celle-ci réunit trois modèles qui se présentent un peu comme des versions survitaminées des Xiaomi 12 et du Mi 11 Ultra lancés en 2021. Développés en partenariat avec le fabricant d’optiques Leica, ces nouveaux flagships misent beaucoup sur leur équipement et fonctionnalités en matière de photos et de vidéo.