iPhone 14 Pro : une vidéo montre une première prise en main confirmant plusieurs détails

La présentation officielle des iPhone 14 par Apple doit avoir lieu le 7 septembre et ce sera l’occasion pour la marque d’annoncer les nouveautés de ces modèles dont les changements ne devraient pas être révolutionnaires. Pourtant, plusieurs jours avant l’annonce, le leaker LeaksApplePro affirme qu’une de ses sources a pu essayer l’iPhone 14 Pro et qu’il a pu recueillir ses impressions confirmant plusieurs détails faisant l’objet de de rumeurs.

Un iPhone 14 Pro plus épais que son prédécesseur et enfin sans encoche

Le pronostiqueur indique donc que l’iPhone 14 Pro est assez épais, plus que la version actuellement disponible. La mesure exacte n’est pas donnée mais cela pourrait correspondre au fait que la nouvelle version est équipée d’une batterie ayant une capacité plus importante et donc serait plus grosse que celle embarquée dans l’actuel iPhone 13 Pro. On pourrait toujours compter sur la charge sans fil et aussi la charge inversée pour recharger un appareil compatible par induction. Un changement de design, léger, a été remarqué. Ce qui est plus notable, c’est le fait que l’encoche en haut de l’écran, en façade a enfin disparue. Elle est remplacée par deux poinçons dont l’un d’entre abrite les capteurs pour la fonction Face ID. Après quelques minutes d’utilisation, on les oublie ce qui est une bonne chose et ne semble pas nuire à l’affichage général des différentes applications.

Un bon capteur de 48 mégapixels installé au dos

La source de LeaksApplePro indique que l’écran de l’iPhone 14 Pro est assez similaire à celui qui est intégré sur l’iPhone 13 Pro et aussi sur l’iPhone 13 Pro Max, mis à part les poinçons au lieu de l’encoche. Une fonction always-on, déjà disponible depuis plusieurs années sur certains mobiles sous Android, est attendue sur les nouveaux iPhone. Malheureusement, le testeur ne semble pas l’avoir essayée. Enfin, le message indique que le capteur de 48 mégapixels à l’arrière semble remporter les suffrages proposant des photos particulièrement lumineuses tandis que le mode nuit serait critiquable, du moins pour le moment et en l’état actuel du développement du logiciel qui, d’ici à la réelle disponibilité des appareils, et même bien après, peut toujours être optimisé afin de produire des résultats à la hauteur des attentes de la marque et des utilisateurs. Rendez-vous le 7 septembre pour tout savoir sur la série des iPhone 14.