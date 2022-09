iPhone 13 contre iPhone 14, quelles sont les différences ?

Lors de l’annonce de l’iPhone 14, Apple a promis des évolutions mais à bien y regarder, elles sont loin d’être nombreuses surtout si on compare les caractéristiques techniques de l’iPhone 13 à celles de l’iPhone 14. Tout d’abord, il est important de constater que le design ne change pas. En effet, le nouveau modèle arbore les mêmes lignes que ses prédécesseurs avec des profils plats. Il contient également l'encoche que beaucoup espéraient voir disparaître mais transformée en pilule uniquement pour les versions Pro de l’iPhone 14. L’iPhone 14 fait 7,8 mm d’épaisseur contre 7,75 mm pour l’iPhone 13. La hauteur et la largeur sont identiques. Le poids est quasiment le même, soit 174 grammes pour l’iPhone 13 et 172 grammes pour l’iPhone 14. Les matériaux utilisés pour la protection de l’écran ainsi que le châssis sont les mêmes sur les deux mobiles.

Plus de puissance, vraiment ? Et quelle autonomie ?

Pour les performances, l’iPhone 14 embarque la puce A15 Bionic que l’on trouve au sein de l’iPhone 13 Pro et qui diffère très légèrement de celle qui est intégrée dans l’iPhone 13. En effet, cette dernière dispose de 4 cœurs GPU contre 5 cœurs GPU sur l’iPhone 14. Difficile de faire la différence entre les jeux, à l’usage, malgré l’ajout d’un cœur supplémentaire.



Les écrans des iPhone 14 et iPhone 13 sont identiques, soit une dalle AMOLED sur 6,1 pouces à 60 Hz avec une définition de 1170x2532 pixels. Apple n’a pas communiqué sur la capacité de la batterie de l’iPhone 14. Toutefois, la firme revendique une plus grande autonomie ce qui pourrait signifier qu’elle est plus importante que celle intégrée au sein de l’iPhone 13 qui fait 3227 mAh. Toutefois, la capacité ne fait pas tout puisque le système et les autres composants peuvent aussi être les sources d’une plus grande efficience. Concernant la connectivité, l’iPhone 14 supporte la norme Bluetooth 5.3 contre 5.0 pour l’iPhone 13.



Une configuration photo qui ne change pas beaucoup

Pour la partie photo, l’iPhone 14 embarque deux capteurs de 12 mégapixels chacun, comme l’iPhone 13 mais avec des photodiodes plus grandes sur les modules du premier permettant, selon Apple, de proposer des images plus lumineuses qu’avec le précédent modèle. L’objectif ultra grand-angle est identique. Le capteur frontal de l’iPhone 14 est capable de faire la mise au point automatiquement ce qui n’est pas le cas de celui intégré à l’avant de l’iPhone 13. Enfin, notez qu’Apple a annoncé l’intégration de la technologie Photonic Engine qui s’occupe du traitement d’image pour les optimiser, une fonction dont est dépourvu l’iPhone 13.

Voilà pour les différences entre les deux mobiles de la marque à la pomme et on peut dire qu’elles ne sont pas très nombreuses. Terminons par le prix de lancement de l’iPhone 14 qui est proposé, dans sa version embarquant 128 Go (le minimum), à un tarif de 1019 € soit 110 € de plus que l’iPhone 13 au moment de sa sortie.