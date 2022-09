Google travaillerait sur un smartphone Pixel 7 Mini

Alors que la tendance est clairement aux smartphones de plus en plus grands, sans toutefois dépasser la diagonale symbolique de 7 pouces qui, au-delà, reste réservée aux tablettes, certaines marques se risquent à proposer des mobiles particulièrement compacts pour tenter de séduire un public à la recherche d’appareils petits mais performants. L’Asus Zenfone 9 en est le parfait exemple. Pourtant, Apple vient de présenter sa nouvelle gamme de smartphone et n’a pas renouvelé le « contrat » de l’iPhone 13 Mini pour, semble-t-il, des ventes en deçà des attentes de la marque à la pomme. Il a été remplacé par l’iPhone 14 Plus qui, selon les premiers retours aurait un nombre de précommandes inférieur à celui de l’iPhone 13 Mini à la même période. À contrario, il se murmure qu’une version Mini du Pixel 7 pourrait être en préparation.

Le Pixel 7 Mini aurait comme nom de code « Neila »

C’est une nouvelle fois le pronostiqueur Digital Chat Station qui a posté un message sur le réseau social chinois Weibo affirmant que la firme de Mountain View travaille actuellement sur un produit phare disposant d’un petit écran et connu sous le nom de code « Neila ». Il pourrait s’agir d’un Pixel 7 Mini qui viendrait compléter la gamme des smartphones du géant américain afin de tenter de séduire un public aussi large que possible répondant ainsi à plusieurs attentes. Digital Chat Station pense même savoir que ce Pixel 7 Mini aurait un design très similaire aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro dont on connaît les contours et les couleurs. L’arrière serait aussi bicolore avec une large bande pour accueillir les capteurs photo. À l’avant, le capteur frontal serait intégré au sein d’un poinçon.

C’est tout ce que nous savons à l’heure actuelle concernant ce nouveau terminal. Vu le timing, il y a peu de chance qu’il soit finalisé pour la présentation du 6 octobre prochain mais Google pourrait faire une annonce pour créer la curiosité pour ce Pixel 7 Mini. Pour le moment, le plus petit modèle chez Google est le Pixel 6a avec sa puce Tensor, son écran de 6,1 pouces AMOLED 60 Hz, son étanchéité, sa large connectivité et ses deux capteurs photo de 12,2 et 12 mégapixels au dos proposé à un tarif plutôt abordable de 459 €.