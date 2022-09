Samsung Galaxy FE S20 & FE S21 : En promotion avant les french days!

Les Samsung S20 FE 5G et S21 FE 5G sont en promotion avant les french days ! Profitez d'une réduction de 100€ pour la rentrée Galaxy chez Boulanger. Cette offre est valable jusqu'au 30 Septembre, sous certaines conditions, on vous explique tout !

Les Samsung Galaxy S20 FE 5G et S21 FE 5G, les smartphones premium de la marque coréenne sont actuellement en promotion chez Boulanger. Une offre spéciale "Rentrée Galaxy" est en cours actuellement durant laquelle vous pouvez bénéficier d'une réduction de 100€ sur l'achat de votre smartphone neuf. Ils offrent tous les deux de très bonnes performances, un design élégant et des écrans de très bonne qualité. Les principales différences vont résider dans les performances internes et les capteurs photos de ces 2 smartphones. Une différence aussi niveau prix, la promotion Boulanger fait passer respectivement les smartphones de :

- 549€ à 449€ pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G

- 649€ à 549€ pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G

Ces smartphones premium sont des valeurs sûres de la marque. Nous avions réaliser leurs tests que vous pouvez retrouver : ici pour le Samsung Galaxy S20 FE 5G et là pour le Samsung Galaxy S21 5G

Pour bénéficier de la réduction, il vous suffit de créer votre compte Samsung et de justifier de votre achat auprès du fournisseur qui vous transmettra le remboursement dans les plus brefs délais.

Que nous offre le Samsung S20 FE 5G côté look ?

Le Galaxy S20 FE 5G se décline en six couleurs différentes : Blanc, Violet, Rouge, Bleu, Vert et Orange. Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159.8 x 74.5 x 8.4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. D'un point de vue de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 3.1. Ce portable est double SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy S20 FE 5G est équipé d'un écran Super Amoled avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,50 pouces et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos du Samsung S20 FE 5G

Pour les amateurs de photographie, quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S20 FE 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif frontal intègre 32 Mpx de résolution. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. Le Galaxy S20 FE 5G vous permettra aussi de réaliser vos clips vidéo en 4K@60 IPS.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Galaxy S20 FE 5G ?

Sous le capot, ce mobile est doté de la puce Snapdragon 865. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. L'appareil possède par ailleurs une puce graphique Adreno 650. Sur le plan de la RAM, il est épaulé par 6 Go. Du côté réseau et connectivité, le portable possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. La version Android 10 Q est installée sur l'appareil. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide 15 W ou la charge sans fil.

Quel design pour le Galaxy S21 FE 5G ?

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le Galaxy S21 FE 5G : Olive, lavande, noir et blanc. Il a un poids de 176 g et mesure 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister à la poussière et ne craint pas l'eau. Concernant la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. Le portable intègre un emplacement pour une carte nano SIM. Le smartphone Galaxy S21 FE 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,40 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 2340 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21 FE 5G pour les photographes passionnés, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière propose 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant possède pour sa part une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Par le biais de cet appareil, lisez ou réalisez des clips vidéo en 4K@60 IPS.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Samsung S21 FE 5G

Sous le capot, le mobile embarque une puce Snapdragon 888. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Du côté RAM, l'appareil est épaulé par 6 Go. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le portable est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le mobile utilise la version Android 11. Pour charger votre portable à tout moment, vous pouvez opter pour une charge rapide de 25 W et la charge sans fil. Il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité.