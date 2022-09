Dynamic Island, essayez LA nouvelle fonction des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sur votre smartphone Android

Vous souhaitez profiter de la fonction Dynamic Island sur votre smartphone Android, c’est tout à fait possible grâce à un développeur qui propose une application pour cela. Elle est gratuite et téléchargeable immédiatement depuis le Google Play Store.

La nouvelle série des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max est maintenant disponible et elle n’est pas exempte de critiques. Mais si Apple semble avoir réussi quelque chose avec ses nouveaux téléphones, c’est d’avoir su faire preuve d’ingéniosité en rendant interactif le poinçon qui abrite les capteurs frontaux avec l’animation Dynamic Island. Il s’agit effectivement de ce que l’on pourrait appeler une barre de notifications d’un nouveau genre. En effet, lorsqu’arrive un nouveau message ou une nouvelle notification, une animation s’affiche au niveau du poinçon permettant d’interagir avec l’application correspondante sans avoir à l’ouvrir. Cela fonctionne pour plusieurs applications et différentes fonctionnalités.

Grâce à un développeur du XDA Forum, il est maintenant possible que vous puissiez aussi en profiter sur votre smartphone sous Android. En effet, l’application Dynamic Spot est ainsi proposée gratuitement au sein du Google Play Store. Une version payante à 3,99 € permet de débloquer toutes les fonctionnalités, mais celle proposée de base sert à voir les possibilités et le cas échéant, de l’adopter. Dynamic Spot est actuellement en version bêta, mais pleinement fonctionnelle. Il s’agit d’autoriser l’application à surveiller celles dont vous souhaitez voir apparaître les notifications depuis le poinçon. Il est possible de déplacer l’affichage, mais (pour le moment ?) seulement en hauteur. Cela signifie que l’effet fonctionne pour les poinçons situés au milieu de l’écran et ne convient pas (encore ?) aux téléphones qui ont un poinçon dans le coin supérieur à gauche. On peut toutefois jouer avec les dimensions de la bulle de notification ainsi que sur l’effet d’arrondi.

Essayez cette application pour voir si elle correspond à vos attentes.