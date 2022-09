French Days Rentrée 2022: l'iPhone 13 au meilleur prix!

C'est le dernier jour des French days, après vous avoir partagé nos bons plans Samsung et Xiaomi, place à Apple et à cette belle offre avec l'iPhone 13 en promotion chez RED et Rakuten.

L'iPhone 13 est à 829€ au lieu de 909€ chez ces deux marchands! Un smartphone presque tout aussi performant que son aîné, l'iPhone 14. Nous avions d'ailleurs comparé les 2 smartphones, dans notre article. Vous souhaitez la version 256 Go au meilleur prix ? Elle est à 919€ au lieu de 1029€ chez Rakuten !

Quelle différence entre ces 2 offres me diriez-vous? Question tout à fait légitime. Si nous vous proposons ces deux offres aujourd'hui c'est parce qu'au même prix, vous avez des avantages différents.

Pour l'offre RED by SFR, profitez du paiement en 4 fois de votre smartphone, idéal pour étaler votre dépense sur la fin de l'année.

Concernant l'offre Rakuten, si vous êtes membre du Club R, alors sautez sur l'occasion ! Aujourd'hui seulement, profitez de 107,77€ de bons d'achat pour l'achat de l'iPhone 13, ce qui passe le prix du smartphone neuf à 721€, très loin de toute concurrence.

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact



L'iPhone 13 est proposé à l'achat en six coloris différents : Vert, Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Un port Lightning 2.0 est disponible sur l'appareil. Le portable peut embarquer une carte nano SIM. L'iPhone 13 est un smartphone équipé d'un écran Super Retina d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 2532 X 1170 px de définition et d'une diagonale de 6,10 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Quelles performances et autonomie pour l'iPhone 13?

La puce A15 Bionic est appuyée par une RAM de 4 Go. L'appareil est doté d'un processeur 6 cœurs. Cet appareil propose aussi une puce graphique Super Retina XDR. Quant à la connectivité et au réseau, l'appareil intègre la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. La version iOS 15 est installée sur le mobile. Pour recharger votre mobile à tout moment, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide (20 W). Côté autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 2 815 mAh de capacité.

Photos : que nous offre cet iPhone 13 ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : l'iPhone 13 embarque trois objectifs, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. En ce qui concerne le second objectif arrière, il est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx. L'iPhone 13 vous permettra également d'éditer ou lire vos clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.