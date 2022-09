iPhone 14: Disponible à moins de 900€, son meilleur prix depuis sa sortie!

L'iPhone 14, ses performances vertigineuses, son design et toutes ses nouveautés auront beaucoup fait parler durant ce mois de septembre. En même temps, chaque sortie du nouvel iPhone est un évènement! Son prix avait également beaucoup fait parler, plus de 1000€ pour la version de base. Alors, lorsque nous trouvons une promotion faisant passer son prix en dessous de la barre des 900€, nous sommes bien obligés de vous la partager!

Aujourd'hui et seulement aujourd'hui l'iPhone 14 est à 899,99€ chez Rakuten avec le code RAKUTEN30 vous faisant profiter de 30€ de remise dès 299€ d'achats. Le prix du dernier-né d'Apple chez Rakuten était déjà un des plus bas du marché, avec un prix affiché à 929€. Mais avec cette belle promotion, il passe sous la barre symbolique des 900€! C'est le prix le plus bas que vous trouverez sans condition.

Design et écran de l'iPhone 14



L'iPhone 14 se décline en cinq coloris différents (Noir, Blanc, Violet, Bleu et Rouge). Il pèse 172 g et a pour dimensions 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre les poussières et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM + eSIM sur votre portable. L'iPhone 14 est un smartphone doté d'un écran OLED Super Retina d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 6,10 pouces de diagonale et d'une définition de 2532 X 1170 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Photo et vidéo : que vaut le dernier Apple ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les passionnés de photographie : l'iPhone 14 intègre trois modules photos, deux modules arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.5. Le second objectif arrière se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant possède une résolution de 12 Mpx. L'iPhone 14 vous permettra par ailleurs de filmer vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sur le plan des performances, nous retrouvons la puce A15 Bionic, appuyée par une RAM de 4 Go. Cette puce est aussi équipée d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Apple GPU. Concernant la connectivité et le réseau, le mobile est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). L'appareil tourne sous iOS 16. Sa batterie de 3 279 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide (20 W).