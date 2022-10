Nouveau smartphone realme 9i 5G, l’accès à la 5G abordable

La marque realme est particulièrement prolixe en matière de commercialisation de smartphones et continue de développer la série des realme 9 avec le nouveau realme 9i 5G qui se veut être un moyen d’accéder aux réseaux 5G à moindre coût. Il est disponible à partir de 220 € et en voici tous les détails.

Avant de passer à la série des realme 10 qui est attendue dans les prochains mois, realme remet encore une fois le couvert sur la série 9 avec le nouveau mobile realme 9i 5G. Celui-ci dispose d’un design assez brillant au dos puisqu’il s’inspire du revêtement des CD, oui, vous savez ces « Compact Disc », successeurs des disques vinyles et précurseurs de la musique numérique. Il reflète ainsi la moindre source de lumière qui vient se poser dessus. Il est d’une épaisseur de 8,1 mm et fait 187 grammes sur la balance. Cela ne lui empêche pas d’embarquer une batterie de 5000 mAh qui devrait lui offrir une belle autonomie.

Quelle puissance peut-on attendre du realme 9i 5G ?

Le smartphone realme 9i 5G est animé par le chipset MediaTek Dimensity 810 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage. Une carte mémoire jusqu’à 1 To peut être supportée. Comptez sur une fonction qui permet d’utiliser de la RAM virtuelle pouvant atteindre 5 Go supplémentaires. En outre, cette puce MediaTek permettrait au mobile d’atteindre de belles performances pour un mobile 5G ce qui fait dire à son fabricant qu’il pourrait surclasser la concurrence dans ce domaine. Nous verrons cela au cours d’un test complet de l’appareil.

Un écran LCD et un capteur photo de 50 mégapixels à bord

D’ici là, signalons la présence d’un écran LCD de 6,6 pouces qui a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. La batterie peut supporter une charge de 18 watts ce qui n’est pas très rapide. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil pour authentifier son propriétaire.

Enfin, pour la partie photo, le mobile embarque un capteur principal de 50 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et d’un autre objectif, de 2 mégapixels aussi, pour les prises de vue en mode macro. Le realme 9i 5G est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0.

Le realme 9i 5G sera très prochainement disponible chez Orange en noir pour un prix de 219,99 € pour la version 4+64 Go.