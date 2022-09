Un chipset MediaTek Helio G99 à bord du futur smartphone realme 10, il passe sous Geekbench

Realme est un peu comme Xiaomi, déclinant ses smartphones à l’envi en différentes configurations. L’une des plus complètes est la série des realme 9 qui compte jusqu’à 7 mobiles couvrant ainsi de l’entrée de gamme jusqu’au milieu. Leurs successeurs, les realme 10 devraient être officiellement lancé l’année prochaine mais l’un d’entre eux est déjà passé sous les mesures de l’outil Geekbench qui permet d’analyser ses performances brutes mais dont les résultats sont rendus obligatoirement publics. C’est comme cela que le realme 10 a été repéré. Cela signifie que la marque peaufine les derniers détails et qu’un lancement pourrait être imminent.

Quelles informations tirer de Geekbench pour le realme 10 ?

La publication des résultats des mesures de performances réalisées sous Geekbench permet de voir que le realme 10 sera équipé d’une puce MediaTek. Plus précisément, le mobile portant le numéro de modèle RMX3630 (realme 10) profitera d’un chipset Helio G99 associé à un GPU Mali-G57. On peut également voir que la puce est ici associée à 8 Go de mémoire vive bien que d’autres déclinaisons seront très certainement proposées afin de proposer une gamme aussi large que possible et ainsi répondre à autant de besoins que possible. Une version avec 6 Go de RAM serait logique. Notez que la fonction RAM Extended qui permet de venir puiser dans la mémoire de stockage pour en faire de la mémoire vive virtuelle sera très probablement de la partie permettant ainsi d’offrir une meilleure vélocité. C’est assez logique mais cela va mieux en le disant, le realme 10 fonctionnera sous Android 12 avec la possibilité de passer sous Android 13 dès sa disponibilité par la marque. Une surcouche développée par realme sera également présente.

Le smartphone realme 10 a obtenu un score de 483 pour les tests mono-cœur et 1668 pour les tests multicœurs sous Geekbench. Il s’agit de performances moyennes. Une rumeur précédente faisait état de la présence d’une batterie de 5000 mAh à bord. Pour les autres détails, il va falloir patienter mais nul doute que d’autres caractéristiques pourraient faire l’objet de fuites d’ici l’annonce officielle du prochain smartphone realme 10.