Xiaomi dévoile officiellement le nouveau smartphone Xiaomi 12T Pro avec un capteur photo de 200 mégapixels

C’est lors d’un événement organisé pour l’occasion que Xiaomi a pu officiellement présenter son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 12T Pro. Après le Motorola edge30 Ultra annoncé il y a quelques semaines, il s’agit du second téléphone doté du capteur photo Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels. Avec, Xiaomi promet une précision d’image sans précédent, de hautes performances en condition de basse lumière et une mise au point extrêmement rapide. En outre, notez que l’appareil dispose de la fonction de suivi des mouvements qui permet faire la mise au point automatiquement sur les sujets qu’il s’agisse de la photo ou d’une vidéo.

Le Xiaomi 12T Pro dispose donc du capteur Samsung de 200 Mpx de 1/1.22 pouce avec lentille 8P capable de faire du 4-en-1 ou 16-en-1 et ouvrant à f/1.69 avec un angle de vision de 85 degrés. Au dos, il est particulièrement mis en avant. Dessous, il y a un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à f/2.2 couvrant 120 degrés et un objectif de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Pour les selfies, il y a un capteur frontal de 20 mégapixels ouvrant à f/2.4 et installé derrière un poinçon tout en haut, au centre de l’écran.

Un écran plat 120 Hz compatible Dolby Vision et HDR10+

Contrairement aux modèles les plus haut de gamme, sauf chez Apple, le Xiaomi 12T Pro propose un écran plat. Celui-ci s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz avec des paliers de 30/60/90 Hz. Comptez sur un taux d’échantillonnage de 480 Hz ce qui permet représenter un léger avantage dans les jeux si celui de l’adversaire est inférieur synonyme d’une réactivité moindre. L’écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision pour l’optimiser des vidéos depuis les plateformes de streaming.

Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui permet également, comme sur le Xiaomi 12, de lire sa fréquence cardiaque. Pour la partie connectivité, le Xiaomi 12T Pro dispose d’une puce 5G, du NFC mais également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth, bien entendu. Petite déception, il est certifié seulement IP53 donc pouvant officiellement résister aux éclaboussures mais pas à l’immersion, ce qui est tout de même une caractéristique intéressante des modèles haut de gamme dont il fait partie.

Le processeur le plus puissant du moment à bord et une charge vraiment rapide mais pas sans fil

Pour fonctionner, le Xiaomi 12T Pro embarque la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 comme le OnePlus 10T, les Samsung Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, Red Magic 7S Pro, Vivo X Fold+, Asus Zenfone 9, Asus ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro ou le Motorola edge30 Ultra. Il s’agit du processeur le plus puissant du moment, en attendant le Snapdragon 8 Gen 2 qui doit être officialisé début novembre par Qualcomm.

Le Xiaomi 12T Pro dispose de 8 Go de mémoire vive avec la possibilité d’ajouter virtuellement 3 Go supplémentaires. Il est proposé avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne ne pouvant pas être étendu car une carte mémoire. Comptez sur un son stéréo depuis deux haut-parleurs avec l’audio traité par Harman Kardon et une compatibilité avec le format Dolby Atmos. Le Xiaomi 12T Pro est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh répartie en deux unités. Elle supporte la charge jusqu’à 120 watts. Xiaomi promet de pouvoir recharger totalement la batterie en seulement 19 minutes. Contrairement aux Xiaomi 12 et 12 Pro, le 12T Pro ne supporte pas la charge sans fil ni inversée.

Le téléphone mesure 163,1x75,9 mm pour un profil de 8,6 mm ce qui le place dans la moyenne. Son poids est de 205 grammes ce qui reste raisonnable, bien que légèrement supérieur à la moyenne.

Prix et disponibilité du Xiaomi 12T Pro

Le nouveau smartphone Xiaomi 12T Pro est décliné en bleu, noir ou argent. Il sera disponible à partir du 13 octobre pour un tarif de 799 € pour la version 8+256 Go. Du 4 au 13 octobre, une offre de précommande est proposée : pour tout achat d'un smartphone Xiaomi 12T Pro, la marque offre une tablette tactile Redmi Pad (valeur 299 €). L'offre est valable dans les enseignes Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free, Fnac, Dary, Boulanger, Auchan, CDiscount, Rue Du Commerce et sur le site mi.com.