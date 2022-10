iPhone 13: Il est disponible au meilleur prix depuis la sortie de l'iPhone 14!

Cela vaut-il le coup d'acheter un iPhone 14 ? Lorsque l'on voit le prix de l'iPhone 13 baisser ainsi que les performances semblables entre l'iPhone 13 et le 14, nous sommes en droit de nous poser la question. De nombreuses personnes s'accordent à le dire, l'iPhone 13 n'a pas grand chose à envier à son grand frère. Surtout au prix actuel où l'iPhone 13 vaut largement le coup puisque son prix passe sous la barre des 800€ ! En effet, vous pouvez retrouver l'iPhone 13 pour 799€ au lien de 909€ chez Rakuten. Profitez également du paiement en 4 fois afin d'étaler vos dépenses sur la fin de l'année.

Après la sortie d'un iPhone, il est toujours intéressant de se renseigner sur le prix du précédent modèle. Vous pouvez trouver un smartphone aux performances très satisfaisantes en réduction alors que le modèle est encore très récent et loin d'être dépassé! Retrouvez d'ailleurs notre comparatif des iPhones de l'année et trouvez celui qui correspond à votre budget et utilisation.

Le design de l'iPhone 13



L'iPhone 13 est disponible en six coloris différents (Vert, Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED). Il a un poids de 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre la poussière et peut résister à l'eau. Concernant les connecteurs, il comprend un port Lightning 2.0. L'appareil peut embarquer les cartes nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran de l'iPhone 13, smartphone d'Apple, est équipé d'une dalle Super Retina avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 2532 X 1170 px de définition et 6,10 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Quel appareil photo pour cet iPhone 13 ?

Trois modules photos sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Quant à lui, le second objectif arrière possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx. Grâce à ce mobile, lisez ou éditez vos vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Quelle autonomie et quelles performances cet Apple ?

Ce portable est doté de la puce A15 Bionic, appuyée par une RAM de 4 Go. Ce SoC propose un processeur 6 cœurs. L'appareil est aussi équipé d'une puce graphique Super Retina XDR. Sur le plan du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. Le portable utilise la version iOS 15. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, vous pouvez compter sur une charge rapide de 20 W et la charge sans fil. Il est alimenté par une batterie de 2 815 mAh de capacité.