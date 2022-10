Google Pixel Fold, des écrans fabriqués par Samsung et 5 caméras à bord

Google vient de présenter ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La firme américaine serait toujours en train de préparer son modèle pliant, le Pixel Fold dont de nouvelles fuites viennent de faire surface et dont voici tous les détails.

Lors de sa conférence Google I/O, le géant américain n’a que très brièvement présenté les Pixel 7 et Pixel 7 Pro avant une annonce officielle début octobre. Nous attendions aussi quelques précisions concernant le prochain mobile de la marque qui pourrait être un téléphone pliant reprenant le principe du Samsung Galaxy Z Fold4, c’est-à-dire avec une ouverture comme un livre aidé par une charnière verticale. Le site 91mobiles.com en collaboration avec le développeur Kuba Wojciechowski publie ainsi un article sur ce qui semble être les premières indiscrétions sérieuses concernant le Pixel Fold de Google.

Deux écrans fabriqués par Samsung Display sur le Pixel Fold de Google

On apprend ainsi que le téléphone portable pliant de Google porte le nom de code « Felix ». L’appareil serait équipé de deux écrans, l’un à l’extérieur disponible lorsque le mobile serait fermé et l’autre à l’intérieur, se repliant sur lui-même et s’ouvrant comme un livre. Les deux surfaces d’affichage seraient fabriquées par Samsung Display. L’écran interne aurait une définition de 1840x2208 pixels et mesurerait 123x148 mm. Nous nous attendons à ce que la fréquence de rafraîchissement soit la plus élevée possible, certainement à 120 Hz. La luminosité pourrait monter jusqu’à 1200 cd/m², ce qui est particulièrement important, du niveau des meilleurs écrans AMOLED disponibles aujourd’hui sur les smartphones haut de gamme.

5 capteurs photo de tous les côtés

Toujours selon le site 91mobiles.com, il semblerait que le Pixel Fold de Google soit équipé de trois objectifs photo avec un module principal qui serait un Sony IMX787. Ce capteur est installé au dos du ZTE Axon 40 Ultra, par exemple. Un autre capteur, Sony IMX386 est pressenti pour gérer les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur téléobjectif est aussi attendu à l’arrière du volet de droite du téléphone pliant. Pour se prendre en selfie, le capteur Sony IMX355 serait intégré à l’avant, au niveau de l’écran externe. Un dernier capteur, le même téléobjectif S5K3J1 monté à l’arrière, prendrait place à l’intérieur. Le smartphone disposerait ainsi, comme le Samsung Galaxy Z Fold4 de 5 caméras à utiliser selon ses besoins et les conditions des prises de vue.

Enfin, des bouts de code ont été repérés impliquant la présence d’un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci serait installé sur le profil de l’appareil, à la manière du Samsung Galaxy Z Fold4 et permettrait ainsi d’authentifier son propriétaire.

Il reste encore plusieurs mois avant que le Google Pixel Fold ne soit officiellement annoncé et d’ici là, d’autres informations pourraient venir jusqu’à nous que nous ne manquerons pas de relayer.