Samsung Galaxy A52s 5G : L'accès à la 5G pas cher grâce à la Samsung Week !

Le Samsung Galaxy A52s 5G de la marque coréenne est une totale réussite. Un smartphone 5G avec un rapport/qualité prix optimal, c'était l'objectif de la gamme "A" de Samsung. De bonnes performances, un bon design pour une utilisation quotidienne et l'accès à la 5G pour pas cher, c'est l'idéal. Alors, avec la promotion de la Samsung Week et son prix cassé, il ne faut surtout pas passer à côté si vous comptiez passer à la vitesse 5G !

Le Samsung Galaxy A52s 5G a vraiment tout pour plaire. Globalement, il possède les qualités du A52 en plus puissant, donc c'est forcément une réussite. Sorti en 2021, il n'en reste pas moins un smartphone complètement à la page aujourd'hui, qui possède des qualités que certains nouveaux modèles sortis cette année n'ont pas : un écran AMOLED, 6Go de RAM, bonne batterie et bonne qualité photo. Le tout pour un prix cohérent. En plus, il devrait bénéficier de la prochaine mise à jour d'Android en décembre 2022.

Et cette semaine, il est en promotion grâce à la Samsung Week ! C'est donc le moment idéal de se procurer ce bon smartphone pour pas cher et passer à la vitesse 5G ! Son prix passe de 459 € à seulement 379 €. En plus, bénéficiez d'une remise pour la reprise de votre ancien smartphone pour faire passer le prix de ce smartphone sous la barre des 300 €. Par exemple, vous souhaitez passer de votre ancien A51 au A52s, vous pouvez bénéficier de 80€ de remise et ainsi faire passer le prix du smartphone à seulement 299 € !

La petite surprise supplémentaire qui fait plaisir, une coque vous est offerte avec l'achat de votre nouveau smartphone. C'est un achat en moins à prévoir. D'autres avantages ? Ok, le paiement en 3 ou 4 fois est possible avec Samsung et ceci sans frais. Pour la reprise de votre smartphone, même si l'écran est cassé, Samsung peut vous le reprendre. Un dernier ? La livraison ET le retour sont gratuits. Franchement, que demander de plus ?

Écran et design du Samsung Galaxy A52s

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le Galaxy A52 5G (Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White et Awesome Violet). Il pèse 189 g et mesure 159.9 x75. 1x8. 4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy A52 5G intègre une dalle Amoled avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une diagonale de 6,5 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Le mobile embarque une puce Snapdragon 750G. Elle est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. L'appareil possède par ailleurs une puce graphique Adreno 619. La RAM de ce dernier est de 6 Go. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le mobile utilise la version Android 11. Côté endurance, il est alimenté par une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide (25 W).

Que nous offre ce nouveau Samsung côté photos ?

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : le Galaxy A52 5G embarque cinq objectifs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal a une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif frontal possède pour sa part 32 Mpx de résolution. Le Galaxy A52 5G vous permettra également de filmer ou éditer vos clips vidéo en 4K. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité.