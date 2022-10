Xiaomi 11T: Ce smartphone profite de 35% de promotion chez ce marchand !

Le Xiaomi 11T est un smartphone milieu de gamme de la marque chinoise Xiaomi. Ce modèle compatible 5G est doté d'une très belle fiche technique pour un prix tout à fait raisonnable. Il est aujourd'hui en promotion et profite de 35% de réduction, une occasion à saisir pour s'offrir ce smartphone au rapport qualité/prix excellent !

Le Xiaomi 11T sorti en Septembre 2021 pour concurrencer les smartphones milieu de gamme de Samsung ou Huawei, le 11T est une belle réussite à sa sortie grâce à son excellent rapport qualité/prix. Un écran performant, de bonnes performances, un appareil photo puissant, bref, il a tout pour plaire. Son grand frère et remplaçant, le 12T est sorti récemment et depuis, il est possible de trouver le 11 T en promotion assez régulièrement.

Mais cette promotion qui vous permet d'économiser 35% sur le prix du smartphone ce n'était encore jamais vu. Avant le Black Friday, c'est le moment idéal pour s'offrir ce smartphone polyvalent de Xiaomi. Vous hésitez entre le 12T et le 11T ? Si besoin retrouvez notre comparatif pour être sûr de vous, mais avec cette belle promotion et des performances assez similaires, le Xiaomi 11T en promotion c'est une bonne affaire !

Le look de ce 11T

Le 11T se décline en trois couleurs différentes (blanc lunaire, bleu céleste et gris comète). Il a un poids de 203 g et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Du côté de la connectique, il comporte un port USB Type-C 2.0. Ce portable est dual SIM (nano SIM). Le 11T, smartphone de Xiaomi, est équipé d'un écran Amoled avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Quelle endurance et quelles performances pour le Xiaomi 11T

La puce MediaTek Dimensity 1200 est épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. L'appareil est aussi doté d'une puce graphique Mali G77 MC9. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise la version Android 11. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (67 W).

Quatre objectifs photo pour ce Xiaomi

Quatre modules photos sont présents sur le 11T, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 108 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.75. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Concernant le seul objectif avant, il est doté de 16 Mpx de résolution. Sur le plan des vidéos, le portable est capable d'enregistrer en 4K. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique.