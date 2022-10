Réservez votre Huawei Mate 50 Pro et profitez d’une remise de 230 € dès l’ouverture des précommandes

Le nouveau smartphone haut de gamme Huawei Mate 50 Pro sera lancé officiellement le 9 novembre prochain et alors disponible en précommande. Toutefois, vous avez la possibilité de vous inscrire dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 9 novembre à 9h59 pour profiter d’une offre spéciale. Celle-ci vous permet de bénéficier d’une réduction de 230 € sur le prix du smartphone Huawei Mate 50 Pro. La première étape consiste à vous inscrire. Vous recevez ensuite un code promotionnel personnel d’une valeur de 230 € par e-mail. Entre le 9 novembre 2022 à 10h et le 31 décembre 2022 à 23h59, vous pouvez acheter le Mate 50 Pro avec le code promo et bénéficier de la remise. Proposé à 1199 €, cette opération vous permet de l’avoir pour un prix de 969 €.

La fiche technique alléchante du Huawei Mate 50 Pro

Le Huawei Mate 50 Pro est équipé d’un large écran incurvé des deux côtés avec une diagonale de 6,74 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur une dalle AMOLED avec une définition de 1212x2616 pixels. Il y a une encoche sur la partie supérieure qui intègre une caméra de détection faciale ainsi que le capteur photo à selfie. L’appareil est animé par une version 4G du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la marque ne pouvait toujours pas travailler avec certaines technologies américaines dont la 5G et les services de Google. C’est pour cette raison que l’appareil fonctionne sous une version d’Android Open Source avec la plateforme de téléchargements d’application App Gallery. Il y a 8 Go de mémoire vive installés dans le cœur du mobile ainsi qu’une capacité de stockage de 256 Go.

Le smartphone Huawei Mate 50 Pro dispose d’un capteur photo principal RYYB stabilisé optiquement avec 50 mégapixels qui a une ouverture variable comme le Samsung Galaxy S9 en son temps. Il est associé à un capteur de 13 mégapixels qui gère aussi bien les prises de vue en mode ultra grand-angle que les photos en mode macro. Il y a aussi un téléobjectif avec un zoom optique 3,5x et aussi un zoom hybride mêlant optique et numérique jusqu’à 100x. Leica n’étant plus partenaire de Huawei pour les optiques, le géant chinois a intégré une puce Xmage dédiée pour le traitement des images, comme le chipset MarisiliconX chez Oppo ou le V1 chez Vivo et tenter de rester parmi les meilleurs fabricants de photophones du marché, le Google Pixel 7 Pro ayant récemment pris la tête du classement, selon DxOMark.

Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4700 mAh avec le support d’une charge à 66 watts en mode filaire et jusqu’à 50 watts sans fil. La charge inversée est également possible. Le mobile est certifié IP68 dont totalement étanche et résistant à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Si le fabricant a présenté plusieurs déclinaisons du Mate 50 pour le marché chinois, la version Pro devrait être, selon toutes vraisemblances, le seul modèle disponible en France.