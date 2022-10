Promo smartphone : Le Galaxy A23 5G, la qualité Samsung et la 5G pour un mini prix avant le Black Friday !

Faisant partie des meilleurs smartphones 5G à moins de 300€ le Samsung Galaxy A23 5G à tout pour plaire ! Une bonne fiche technique grâce au savoir-faire de Samsung, l'accès à la 5G et un rapport qualité/prix optimal. Que demander de mieux ? Une réduction peut-être ? Et bien, ce smartphone est actuellement à prix réduit chez Rakuten. Son prix passe de 319€ à 249,82€ actuellement, une belle promotion avant le départ des réductions du Black Friday. De plus, avec votre inscription au Club R gagnez 12€ en bon d'achat.

Écran et design du A23 5G

Le Galaxy A23 5G se décline en quatre couleurs différentes : Noir, blanc, bleu et beige. Il a un poids de 197 g et a pour dimensions 165,4 x 76,9 x 8,4 mm. Sur le plan de la connectique, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre portable. Le smartphone Galaxy A23 5G est équipé d'un écran LCD de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2408 X 1080 px et de 6,6 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Photos et vidéos du Galaxy A23 5G

Cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A23 5G pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx. Concernant les clips vidéo, le mobile est capable d'enregistrer en 1080p. Un stabilisateur non vous assurera la qualité de vos photos.

Performances et endurance du Samsung Galaxy A23 5G

Sous le capot, le portable embarque la puce Snapdragon 695, appuyée par une RAM de 4 Go. L'appareil intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Ce SoC est également doté d'une puce graphique Adreno 619. Du côté du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). La version Android 12 est installée sur l'appareil. Sa batterie de 5 000 mAh de capacité se recharge avec une charge rapide de 25 W.