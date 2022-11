iPhone 12 mini: C'est le Black Friday en avance, il est à prix mini chez ce marchand !

L'iPhone 12 Mini est en promotion actuellement chez Cdiscount. Durant 48h, le marchand propose des réductions sur de nombreux produits de la marque à la pomme. Ce smartphone en particulier profite d'un très bon rapport qualité/prix pour un smartphone Apple. De bonnes capacités, une bonne autonomie et une qualité photo au rendez-vous, le tout avec la qualité d'Apple. Si son prix neuf reste un peu excessif, lorsqu'il est en promotion, c'est une bonne affaire pour avoir un smartphone Apple neuf pas cher. Aujourd'hui, son prix passe de 729,99€ à 599€ ! De plus, vous pouvez profiter de divers avantages avec Cdiscount, comme la livraison offerte et rapide ainsi que le paiement en 4 fois. C'est l'occasion parfaite de faire plaisir ou de se faire plaisir avant les fêtes !

Quel design pour l'iPhone 12 mini ?



L'iPhone 12 Mini se décline en six coloris différents : mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir. Il a un poids de 133 g et mesure 131,5 x64, 2x7, 4 mm. Un port Lightening est disponible sur l'appareil. Ce portable est compatible avec une carte nano SIM. L'écran OLED de l'iPhone 12 Mini, smartphone d'Apple, propose une définition de 2340 X 1080 px, 5,4 pouces de diagonale et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Trois objectifs photo pour cet iPhone 12 Mini

Trois modules photos sont présents sur l'iPhone 12 Mini, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière possède, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le seul objectif frontal intègre une résolution de 12 Mpx. Par le biais de ce mobile, vous pourrez réaliser des vidéos en 4K HDR Dolby Vision. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos.

Quelle endurance et quelles performances pour cet iPhone ?

Au niveau des performances, l'appareil opte pour la puce A14 Bionic. Cette puce est dotée d'un processeur 6 cœurs. Cette dernière propose par ailleurs une puce graphique Super Retina XDR. La RAM de l'appareil est de 4 Go. Du point de vue réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la 5G NR, du FDD‑LTE 4G, du TD‑LTE 4G, du CDMA EV‑DO Rev. A 2G, de l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et du GSM/EDGE 2G ainsi que du wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. IOS 14 est installé sur le portable. Sur le plan de l'autonomie, sa batterie de 2 227 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide (18 W) ou la charge sans fil.