Quels sont les Smartphones compatibles Wi-Fi 6E ?

La norme réseau Wi-Fi 802.11 ax ou Wi-Fi 6E est maintenant disponible depuis de plus de plus de routeurs et de box opérateurs. Elle permet d’atteindre de très hauts débits et prolonge la portée de la précédente génération. Mais encore faut-il que votre smartphone soit compatible avec ce protocole pour établir une liaison sans fil aussi rapide que possible. En voici une liste à date.

La norme réseau Wi-Fi 6E est officielle depuis juillet 2021. Elle vient succéder au Wi-Fi 6, toujours d’actualité, mais elle permet d’obtenir de bien meilleurs débits, moins d’interférences ainsi qu’une plus grande portée pour les réseaux sans fil. Pour en profiter, il faut non seulement disposer d’un routeur compatible ou d’une box, mais également d’un appareil mobile qui la supporte. Il en existe de plus en plus. Disons que ce sont surtout de modèles haut de gamme qui intègrent, pour le moment, cette technologie. Elle devrait prochainement s’étendre à un nombre plus important d’appareils que cela soit des téléphones, mais aussi des tablettes et pourquoi pas des montres connectées, par exemple.

Pas encore de Wi-Fi 6E chez Apple

Les fans de la marque Apple seront peut-être déçus d’apprendre que le Wi-Fi 6E n’est pas encore d’actualité pour les iPhone. Si certaines rumeurs disaient que ça serait pour les iPhone 14, elles se sont trompées et cette norme pourrait être supportée par les iPhone 15 dont la présentation sera officielle en septembre 2023. Du côté de Samsung, on peut compter sur du Wi-Fi 6E sur plusieurs modèles : Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 qui sont les modèles pliants du fabricant sud-coréen. La série des Galaxy S22 est également compatible avec les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Ces deux derniers bénéficient également d’une puce UWB qui permet de détecter les objets connectés à proximité. La série des Galaxy S21 en profite également, ce qui, lors de sa sortie, était une première mondiale.

Chez OnePlus, seul le OnePlus 10 Pro supporte le Wi-Fi 6E. La marque realme n’a aussi, pour le moment, qu’un seul modèle qui accepte cette norme, le realme GT Neo 3, un appareil Premium étant l’un des moins chers de cette liste. L’autre mobile compatible Wi-Fi 6E qui soit « abordable » est le Motorola edge30 alors que la version edge30 Pro, plus chère l’est aussi.

Et chez Google, Vivo, Poco, Red Magic, ZTE, Asus et Xiaomi ?

Google a réussi la prouesse de proposer du Wi-Fi 6E dans son Pixel 6a figurant parmi les mobiles les plus accessibles. Les Pixel 6, Pixel 6 Pro et leurs successeurs, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro en profitent également. On trouve aussi du Wi-Fi 6E sur le modèle le plus haut de gamme (pour le moment de Vivo) avec le X80 Pro. Chez Poco, le F4 GT en bénéficie également alors que le ZTE Axon 40 Ultra qui a une caméra sous l’écran est aussi compatible.

Les smartphones de gaming Nubia Red Magic 7 Pro et Red Magic 7S Pro supportent le Wi-Fi 6E ce qui est aussi le cas des concurrents directs que sont les Asus ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 6D et ROG Phone 6D Ultimate. Le très compact et haut de gamme Zenfone 9 d’Asus peut accrocher les réseaux Wi-Fi 6E. Enfin, la marque Xiaomi propose également des mobiles compatibles à l’image des Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Xiaomi 12 et Xiaom 12 Pro.