Un nouveau forfait mobile 80Go à seulement 9.99€ sur le réseau Orange ou SFR jusqu'à la Black Week chez YouPrice !

Forfait pas cher : Une nouvelle série limitée Le First sur le réseau Orange ou SFR

L'opérateur YouPrice lance une nouvelle série limitée pour fêter ce mois de Novembre propice aux bonnes affaires. L'offre Le Spooky qui a fait un carton plein laisse place au forfait spécial Le First avant le Black Friday. Cet abonnement mobile ajustable de 80 à 100Go à prix canon et pas que la première année est en effet disponible jusqu'à la Black Week. Pour profiter de cette offre, il vous faudra vous abonner avant le 20 novembre minuit. Comme les autres forfaits YouPrice, vous aurez la possibilité de choisir entre le réseau Orange ou SFR à la commande.

Cette offre mobile est sans engagement de durée, vous pourrez donc changer à tout moment sans aucuns frais. Autre indication, la 4G est incluse sans frais avec l'ensemble des forfaits YouPrice et pour ceux ou celles qui désirent profiter de la 5G, l'opérateur met à disposition une option " réseau 5G "à 4€ en supplément chaque mois.

Que nous offre ce forfait mobile en promotion avant le Black Friday ?

Avec cette nouvelle offre flexible Le First, vous pourrez surfer et contacter vos proches sans compter. Cet abonnement connecté sur les antennes Orange ou SFR au choix comprend en effet jusqu'à 100Go d'internet par mois en France métropolitaine et jusqu'à 16Go lors de vos déplacements en Europe et DOM. Les usages Web depuis ces zones précédemment citées seront décomptés de votre enveloppe data globale. A l'instar des autres forfaits pas chers de YouPrice, cette série limitée s'ajuste chaque mois en fonction de vos consommations internet en France, selon ces trois paliers :

jusqu'à 80Go : 9,99€ par mois

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois

Au niveau des communications, vous pourrez appeler et échanger vos SMS et MMS sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'UE et les DOM.