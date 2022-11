Samsung Galaxy S21 FE 5G : Ce sont les jours Samsung chez Cdiscount, ce smartphone est à prix cassé !

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est un smartphone haut de gamme du géant coréen. De très bonnes capacités photo, une bonne batterie et surtout une très belle fiche technique. D'autant plus quand nous prenons en compte son prix aujourd'hui ! En effet, durant 48h le prix de ce smartphone passe de 823,90€ à seulement 599€ (noir, 128Go) et 564,55€ (olive, 128Go), une affaire à ne pas louper pour un smartphone aussi performant !

Le look de ce Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Galaxy S21 FE 5G est proposé à l'achat en quatre coloris différents, l'Olive, la lavande, le noir et le blanc. Il a un poids de 176 g et mesure 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre appareil. Le Galaxy S21 FE 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'un écran AMOLED avec 2340 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,4 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreintes digitales.

Quelles performances et quelle autonomie pour ce Galaxy S21 FE 5G

La puce Snapdragon 888 est appuyée par une RAM de 6 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. En ce qui concerne la connectivité et le réseau, le portable propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile tourne sous la version Android 11. Du point de vue de l'endurance, il est alimenté par une batterie de 4 500 mAh de capacité avec charge rapide (25 W) ou charge sans fil.

Quatre objectifs photo pour ce Galaxy S21 FE 5G

Quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S21 FE 5G, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant possède quant à lui 32 Mpx de résolution. Filmez vos vidéos en 4K@60 IPS. Cet appareil embarque aussi un stabilisateur électronique.