Samsung Galaxy A13 5G : 20% de promotion sur ce smartphone 5G pas cher avant le Black Friday !

Le Samsung Galaxy A13 5G fait partie des meilleurs smartphones 5G en dessous de 200€. Il est polyvalent, bon en photo et possède une fiche technique très cohérente par rapport à son prix. Sorti cette année en dessous de 200€, il profite aujourd'hui de 20% de réduction afin de faire passer son prix à 156€ ! Probablement un des smartphones 5G les moins cher du marché actuellement, il sera parfait qui recherche la fonctionnalité et la rapidité 5G avant tout.

Un téléphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy A13 5G se décline en deux coloris différents (noir et bleu). Il pèse 195 g et mesure 164.5 x76. 5x8. 8 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le smartphone Galaxy A13 5G est équipé d'un écran LCD de 90 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 720 X 1600 px et de 6,5 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

Découvrez d'autres smartphones 5G à moins de 300€ :

Quelle autonomie et quelles performances pour ce Galaxy A13 5G

La puce Mediatek Dimensity 700 est appuyée par une RAM de 4 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali-G57 MC2. Au niveau de la connectivité et du réseau, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Ce smartphone dispose de la charge rapide (15 W). Côté endurance, sa batterie est dotée d'une capacité de 5 000 mAh.

Photo et vidéo du Galaxy A13 5G

Pour les photographes passionnés, le Galaxy A13 5G possède quatre modules photos, trois à l'arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière a 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Pour ce qui est de l'objectif frontal, il est doté de 5 Mpx de résolution. Le Galaxy A13 5G vous permettra par ailleurs d'éditer ou lire des clips vidéo en Full HD (1920 x 1080) @30fps.