Nouveau Soc MediaTek Dimensity 9200 dépasse l’A16 Bionic d’Apple, prêt pour les smartphones haut de gamme

Outre la photographie, les marques de smartphones s’efforcent de proposer des téléphones toujours plus puissants les uns que les autres et il s’agit d’un domaine dont les avancées technologiques sont particulièrement flagrantes. Aujourd’hui, il existe une poignée de sociétés capables de concevoir et de fabriquer des processeurs, MediaTek est l’une d’entre elles et propose une gamme complète de chipsets permettant de faire fonctionner différents types d’appareils. Si l’entreprise s’est longtemps concentrée sur les Soc d’entrée de gamme, cela fait quelques mois qu’elle offre aussi des solutions pour les smartphones de milieu de gamme et désormais pour les modèles haut de gamme. Son dernier en date est le Dimensity 9200. Il succède au Dimensity 9000 et de sa déclinaison, le Dimensity 9000+ que l’on trouve notamment sur le smartphone gaming Asus Rog Phone 6D et le ROG Phone 6D Ultimate.

De meilleures performances et une plus grande efficience

Gravé en 4 nm comme son concurrent, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ce processeur promet une baisse de 25% de la consommation d’énergie avec les mêmes performances relatives que le Dimensity 9000. Il inaugure un nouveau Soc graphique Immortalis-G715 qui contient 11 cœurs supportant la technologie Ray-Tracing pour les jeux vidéo (dont les premiers devraient arriver courant 2023). Pour la partie GPU (graphique), MediaTek met en avant une amélioration significative des performances revendiquant 32% de plus par rapport au Dimensity 9000 et une réduction de 45% de la consommation d’énergie à performances égales. Le chipset Dimensity 9200 supporte les technologies sans fil mmWare et sub 6 GHz 5G ainsi que le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. On peut également compter sur la prise en charge du Bluetooth LE Audio (Low Energy) et de la technologie Auracast (partage audio entre appareils situés à proximité).

Le nouveau chipset MediaTek Dimensity 9200 gère aussi le traitement d’images pour les photos puisque la partie FAI (traitement d’images) utilise l’intelligence artificielle pour analyser les images, détecter les sujets ainsi que les environnements pour optimiser les couleurs. La puce est également capable d’afficher des contenus HDR et non HDR sur la même page ce qui permet d’étendre les possibilités de rendus avec des contenus HDR basés sur le web. Le chipset prend en charge la mémoire vive au format LPDDR5X et la mémoire de stockage au format UFS 4.0.

Des premiers résultats très encourageants

Selon les premiers résultats des mesures de performances du processeur MediaTek Dimensity 9200, il semblerait que le chipset soit particulièrement performant, dépassant même la puce Apple A16 Bionic dans certains domaines, dont les applications GFXBench avec le test Manhattan 3.0 et 3.1. Cette dernière étant considérée comme la plus puissante à l’heure actuelle en attendant les résultats du modèle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dont l’annonce ne devrait plus tarder. Outre, les performances brutes qui deviennent réellement impressionnantes, il est important de noter l’efficience de la puce qui permet ainsi de consommer moins d’énergie et de pouvoir offrir une meilleure autonomie. Il faut également prendre en compte le fait que les mesures de performance ne sont pas l’alpha et l’oméga de l’expérience mobile devant être aussi fluide que possible, mais également permettant d’apporter des fonctionnalités intéressantes.

Les premiers smartphones dotés du processeur MediaTek Dimensity 9200 sont attendus dans les prochains mois.