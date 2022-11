iPhone 12 mini: 29% de réduction chez ce marchand, c'est le Black Friday anticipé !

L'iPhone 12 Mini fait partie des smartphones 5G à surveiller durant le Black Friday. Après la sortie de l'iPhone 14, les prix des anciennes générations sont en chute libre. Aujourd'hui l'iPhone 12 Mini profite de 29% de réduction chez Rakuten. Son prix passe de 809€ à seulement 570,20€ ! De plus, profitez de 45,62€ offerts en bon d'achat si vous faites partie du Club R. Vous pouvez bénéficier d'un prix encore plus bas avec les smartphones reconditionnés du marchand. En effet, l'iPhone 12 Mini reconditionné est actuellement 465€ chez Rakuten, soit 42% de réduction par rapport au prix neuf ! Une affaire à ne pas laisser passer, pas sûr que son prix soit plus bas durant le Black Friday ! Petit bonus : Profitez de 10€ de réduction supplémentaire dès 49€ pour votre inscription au Club R avec le code CLUBR .

Que nous propose l'iPhone 12 Mini côté design ?

L'iPhone 12 Mini est proposé à l'achat en six couleurs différentes : mauve, bleu, vert, RED, blanc et noir. Il pèse 133 g et a pour dimensions 131,5 x64, 2x7, 4 mm. Un port Lightening est disponible sur l'appareil. Ce portable est compatible avec les cartes nano SIM. L'iPhone 12 Mini est un smartphone doté d'un écran OLED de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2340 X 1080 px et de 5,4 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Photo et vidéo

Voici quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : l'iPhone 12 Mini intègre trois objectifs, deux modules arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Quant à l'objectif frontal, il est doté d'une résolution de 12 Mpx. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique. Grâce à cet appareil, vous pourrez réaliser des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

La puce A14 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 6 cœurs. Le mobile propose également une puce graphique Super Retina XDR. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 5G NR, du FDD‑LTE 4G, du TD‑LTE 4G, du CDMA EV‑DO Rev. A 2G, de l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et du GSM/EDGE 2G ainsi que du wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. Le mobile tourne sous IOS 14. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide (18 W) et de la charge sans fil. Sa batterie possède 2 227 mAh de capacité.