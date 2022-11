Xiaomi POCO X4 GT: Amazon devient fou, un prix jamais vu pour ce smartphone !

Le Xiaomi Poco X4 GT est un smartphone moyen de gamme de la marque chinoise. Il est très polyvalent et possède un rapport qualité/prix excellent. De plus, il offre de réelles performances par rapport à son prix, il est idéal pour le gaming sur smartphone. Ce très bon smartphone bénéficie de 23% de réduction par rapport à son prix le plus bas ! Son prix passe de 349,99€ à seulement 269,90€ sur Amazon durant 10 jours pendant la Black Week. Pour rappel son prix à sa sortie était de 429€, une vraie réduction incroyable pour un smartphone sorti cet été !

Le look du dernier Xiaomi

Le Poco X4 GT est disponible en trois coloris différents (argent, bleu et noir). Il a un poids de 200 g et mesure 163,64 x 74,29 x 8,87 mm. En ce qui concerne la connectique, il comporte un port jack et un port USB Type-C 2.0. L'appareil dispose de deux emplacements pour les cartes nano SIM. L'écran LCD du smartphone Poco X4 GT est équipé de 2460 X 1080 px de définition, d'une diagonale de 6,66 pouces et de 144 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Un appareil photo avec quatre objectifs

Pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre objectifs sont présents sur le Poco X4 GT, trois modules arrière et un module frontal pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.89. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à l'objectif avant, il se caractérise par 16 Mpx de résolution. Un stabilisateur non vous assurera la qualité de vos photos. Le Poco X4 GT vous permettra également d'éditer ou lire vos clips vidéo en 4k.

Un portable avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Sous le capot, le mobile embarque la puce Mediatek Dimensity 8100, appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G610 MC6. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le portable utilise la version Android 12. Pour recharger votre mobile à tout moment, vous pouvez compter sur la charge rapide (67 W). Il embarque une batterie d'une capacité de 5 080 mAh.