Black Week : Obtenez un forfait mobile 100Go à seulement 10.99€

Une offre promotionnelle spécial Black Week

L'évènement tant attendu par de nombreux utilisateurs de forfaits mobiles est enfin arrivé ! La Black Week bat son plein depuis quelques jours et particulièrement depuis ce début de semaine. De très nombreuses marques, tout secteur confondu, proposent une multitude d'offres promotionnelles, dont certaines permettent de faire de belles économies, bienvenues notamment à l'approche des fêtes de fin d'années.

L'opérateur Prixtel, connu pour ses offres mobiles flexibles et neutres en CO2 disponibles sur le réseau SFR, joue également le jeu de la Black Week avec sa série limitée Le grand qui bénéficie d'une remise mensuelle de 3€ sur l'ensemble de ses paliers data, et ce, les 6 premiers mois d'abonnement ! Ainsi, vous pourrez disposer de 100Go à 140Go dès 10,99€ par mois. Avant de vous préciser les garanties de cette série limitée, prenons quelques instants pour vous présenter les engagements environnementaux de l'opérateur ainsi que le fonctionnement de ses forfaits.

Parce qu'il n'est pas toujours évident de déterminer à l'avance ses besoins en data, l'opérateur a mis en place des forfaits flexibles. Ainsi, chaque offre mobile est constituée de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. De cette manière, vous pouvez varier votre consommation de data d'un mois à l'autre, selon vos envies, vos besoins ou encore votre budget. Votre facture mensuelle est calculée automatiquement en fonction du palier data utilisé. Vous payez ainsi le prix juste, c'est-à-dire celui qui correspond le mieux à votre consommation !

Par ailleurs, Prixtel s'investit depuis plusieurs années dans une dynamique écoresponsable et a à cœur de proposer des forfaits neutres en CO2. Membre du Climate Act, il met en place différentes actions au fil des années telles que la reforestation du territoire français avec quelque 9000 pins et chênes plantés dans son parc situé dans le département du Loir-et-Cher et les 35000 arbres plantés dans la région du Centre-Val-de-Loire ou encore la modernisation de trois exploitations agricoles en Isère. Il contribue également à l'opération Bonne Mer en partenariat avec Sea&Co qui consiste à retirer plus de 2,5 tonnes de pneus immergés dans une calanque de Marseille cette semaine.

Le forfait Le grand : de 100Go à 140Go dès 10,99€

Avec le forfait sans engagement Le grand, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 140Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine, et ce, à prix réduit pendant 6 mois ! L'opérateur vous offre en plus l'opportunité de souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois.

Voici plus précisément comment se présente votre offre mobile :

jusqu'à 100Go : 10,99€/mois pendant 6 mois puis 13,99€/mois

de 100Go à 120Go : 13,99€/mois pendant 6 mois puis 16,99€/mois

de 120Go à 140Go : 16,99€/mois pendant 6 mois puis 19,99€/mois

Notez que la réduction est valable au cours des 6 premiers mois de votre abonnement, quel que soit le palier data consommé.

Vous voyagez régulièrement à l'étranger ? Bonne nouvelle, ce forfait vous permet de disposer de 20Go afin de rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer, dont l'usage sera déduit de votre enveloppe data globale.

Par ailleurs, vous bénéficierez de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages à votre convenance depuis les zones précitées comme depuis la France métropolitaine. Sachez néanmoins que les communications émises depuis la Métropole vers les DOM feront l'objet d'une tarification spécifique.

Enfin, la série limitée Le grand est sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de mettre un terme à votre abonnement à tout moment et sans frais.