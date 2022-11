Black Friday : voici trois énormes forfaits mobiles 40, 100Go et 200Go dès 5.99€ par mois sur le réseau Orange

L'opérateur Lebara Mobile frappe fort à l'occasion du Black Friday ! Ce MVNO qui s'appuie sur les antennes Orange lance aujourd'hui trois nouveaux forfaits pas chers sans engagement à prix exceptionnel même au-delà de la première année d'abonnement ! De 40 à 200Go dès 5,99€ par mois, découvrez tous les détails de ces trois offres canon et faites des économies !

Trois énormes forfaits pas chers à prix cadeau chez Lebara Mobile

Trois énormes forfaits mobile sans engagement à prix Black Friday débarque aujourd'hui chez l'opérateur de réseau mobile virtuel Lebara Mobile. Si vous cherchez un abonnement de téléphone avec un max d'avantages sur le réseau Orange à prix mini, ces trois offres devraient vous séduire. Vous pouvez en effet obtenir un forfait de téléphone avec 40Go, 100Go ou encore 200Go de 4G à tarif canon et pas seulement la première année. En craquant pour l'une de des promos, vous pourrez donc profiter du premier réseau de France, à savoir Orange. Autres atouts, la carte SIM est gratuite et vous pourrez changer d'abonnement ou d'opérateur à tout moment puisque les offres Lebara Mobile sont sans engagement de durée. Pour profiter de ces bonnes affaires, vous avez jusqu'au 5 décembre pour vous inscrire.

Optez pour le forfait illimité 40Go à 5.99€ par mois sur le réseau numéro 1 !

Cette offre lancée à l'occasion du Black Friday, est l'une des plus intéressantes pour profiter d'un forfait illimité comprenant une confortable enveloppe Web. Cet abonnement sans engagement inclut 40Go de 4G pour seulement 5.99€ par mois et pas seulement la première année. En matière de communications, avec ce forfait pas cher, vous pourrez appeler et échanger des SMS sans compter en France métropolitaine.

Deux forfaits connectés sur le réseau Orange avec 100 ou 200Go à 9.99€ et 13.99€ respectivement

L'opérateur a aussi pensé aux utilisateurs les plus datavores avec ces deux forfaits connectés à prix canon sans condition de durée ! En effet, vous avez la possibilité de choisir :

L'offre 24/24 100Go au prix de 9,99€ par mois

Le forfait illimité 200Go à 13,99€ par mois

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez communiquer en illimité (appels & SMS) depuis la France métropolitaine vers les numéros métropolitains. Les enveloppes data de 100Go et 20Go sont utilisables jusqu'en 4G en France métropolitaine sur le réseau Orange.