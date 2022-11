Black Friday Smartphone 2022: Les meilleurs smartphones à moins de 200€ ! Samsung M13, Redmi Note 11, POCO M5s

Le Xiaomi Redmi Note 11 : la version 128Go profite de 23% de réduction, sans compter le coupon !

Nous avons souvent parlé du Xiaomi Redmi Note 11, il fait partie de notre sélection de Noël, pour les smartphones entre 200€ et 300€. Et bien, on s'est trompé ! Enfin on ne pensais pas que son prix allait descendre aussi bas! Ce smartphone à l'excellent rapport qualité/prix ne profite pas souvent de grosses réductions, alors 23% sur ce smartphone, c'est impressionnant. D'autant plus que nous, avons pour vous le coupon WARMUP10 qui vous permet d'économiser 10 supplémentaire sur l'achat de votre smartphone. Ce qui passe son prix de 249€ à seulement 179,99€, c'est moins cher que la version 64Go ! En plus, en faisant partie du Club R, bénéficiez de 26,60€ en bon d'achat.

Le Samsung Galaxy M13 : à moins de 150€, son meilleur prix depuis sa sortie

Sur Cdiscount, le Galaxy M13 est vraiment bradé et profite de 20€ de réduction sur son prix le plus bas ! Son prix passe de 169€ à seulement 149€ sur le site, alors qu'il est normalement à 199€ sur d'autres sites. Il se vend comme des petits pains depuis le début de la promotion, c'est maintenant ou jamais pour profiter de ce smartphone performant et pas cher ! Les points forts de ce smartphone sont : sa batterie, sa taille d'écran, ses 4Go de RAM et son appareil photo. Pour moins de 150€, vous avez accès à un bon smartphone pas cher qui pourra être utilisé encore quelques temps !

Le fabuleux Xiaomi POCO M5s passe sous la barre des 200€ grâce à 34% de réduction sans compter le coupon

Sorti en Septembre 2022, le Xiaomi POCO M5s, un smartphone d'entrée de gamme de la marque chinoise est déjà en promotion! Encore un fois, Rakuten casse le prix des smartphones Xiaomi. La version 128Go avec un prix de sortie à 299€ passe exceptionnellement à 195,99€ sur Rakuten. De plus, avec le coupon WARMUP10, bénéficiez de 10€ supplémentaire, ce qui passe le prix de ce smartphone à 185,99€. Un prix incroyable pour un smartphone avec une telle fiche technique. Il bénéficie d'un écran AMOLED, d'un capteur photo 64 Mpx, il filme en 4K, une batterie énorme de 5000 mAh et la charge rapide (30 minutes pour 64%). C'est un excellent concurrent de certains smartphones moyen de gamme de Samsung, pour un prix bien plus intéressant !