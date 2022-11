Forfait illimité à 5€ : profitez des promos Black Friday de RED by SFR et Bouygues Telecom

Bouygues Telecom : le forfait B&You Black Edition à 4,99€

La série Limitée Black Edtion B&You de Bouygues Telecom à seulement 4.99€ est proposée jusqu'au 28 novembre prochain inclus dans le cadre d'une nouvelle souscription. Ce forfait pas cher et sans engagement durée contient une mini enveloppe Web de 500Mo par mois à utiliser sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine mais aussi depuis l'UE et DOM. Au niveau des communications, l'illimité vous est offert pour appeler vers les fixes et les mobiles en France mais depuis les départements d'outre-mer et depuis les pays de l'Union européenne. Les SMS sont aussi à volonté en métropole et en Europe et DOM. Les MMS sont en illimité en France et décomptés des 500 Mo depuis l'UE et DOM.

RED by SFR : la promo RED by SFR à 5€ par mois

L'opérateur RED by SFR vous propose lui aussi un forfait illimité à 5€ par mois. Ce forfait sans engagement vous permettra de profiter de consommer jusqu'à 500Mo en très haut débit (4G/3G) en France. Au-delà de 500Mo, le rechargement de 1Go à 2€ est possible, dans la limite de 4 recharges maximum puis l'usage internet est bloqué. Vous pourrez aussi appeler et échanger des SMS et MMS sans limite en France. Depuis l'Union Européenne et DOM, vous bénéficiez toute l’année des mêmes options qu'en France à savoir les appels, SMS/MMS illimités et 500Mo/mois.