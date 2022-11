Dernière chance pour vous procurer un forfait illimité avec 500Mo à 5€ chez RED by SFR ou Bouygues Telecom

Les deux forfaits illimités avec 500Mo lancés par les opérateurs de réseau RED et Bouygues Telecom à l'occasion du Black Friday expirent ce lundi 28 novembre minuit. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter de l'une de ces deux offres. Vous désirez en savoir plus sur ces deux forfaits pas chers, voici tous les détails dans la suite de cet article

Le forfait illimité RED à 5€ expire bientôt

Jusqu'au 28 novembre l'opérateur RED by SFR commercialise trois forfaits illimités sans engagement dont l'offre illimitée avec 500Mo à 5€ par mois. Ces trois offres mobiles sans engagement sont disponibles dans le cadre d'une nouvelle souscription, Le plus petit forfait celui qui nous intéresse ici est à 5€ par mois et comprend l'essentiel. Cet abonnement contient en effet une enveloppe Web de 500Mo à utiliser sur le réseau 4G de SFR en France métropolitaine avec usage modem inclus et SFR Wifi. Au-delà, de 500Mo, RED vous permet de recharger votre abonnement en ajoutant des recharges de 1Go pour 2€ dans la limite de 4 par mois. Ensuite les usages Internet sont bloqués.Pour la téléphonie, cette offre permet d'appeler sans compter en France mais d'échanger des SMS et MMS, En voyage, UE et DOM, vous bénéficierez toute l'année des mêmes options qu'en France à savoir les appels, SMS/MMS illimités et 500Mo/mois d'internet décomptés du forfait utilisables depuis ces destinations.

Si vous avez besoin davantage d'internet, RED propose ces deux autres formules :

Le forfait illimité 100Go en France métropolitaine sur le réseau 4G + 17Go depuis les DOM et l'UE à 17€ par mois (5G possible pour 3€ de plus par mois)

en France métropolitaine sur le réseau 4G + 17Go depuis les DOM et l'UE à (5G possible pour 3€ de plus par mois) L'abonnement 24/24 + 200Go en France métropolitaine sur le réseau 4G + 20Go utilisables depuis les DOM et l'UE à 20€ par mois (5G en option à 3€ en sus)

Le forfait B&You à 4.99€ prend fin dans quelques heures !

L'opérateur Bouygues Telecom met lui aussi en avant trois forfaits pas chers jusqu'au 28 novembre inclus. Parmi ces trois séries limitées B&You, on retrouve l'offre à 4.99€ par mois sans engagement et sans condition de durée qui vient directement concurrencer le forfait RED à 5€. Avec ce mini abonnement, Bouygues Telecom met à disposition une enveloppe Web de 500mo par mois jusqu'en 4G. Vous pourrez par ailleurs appeler et échanger des SMS et MMS sans compter depuis l'UE/DOM et France.

Si vous désirez un forfait mobile avec le plein de data, Bouygues Telecopm propose ces deux autres abonnements pas chers :