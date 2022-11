Samsung Galaxy S20 Ultra 5G : 68% de réduction durant le Cyber Monday chez ce marchand, c'est fou !

Le Samsung Galaxy S20 Ultra sorti en 2020 est un smartphone (ultra) premium de la marque coréenne. Sorti au prix de 1329€, il avait pour but d'être le smartphone le plus performant et incroyable de l'année. Des capacités folles, un écran ultra haut de gamme, un capteur photo de 108 Mpx, bref son nom "Ultra" lui va bien. Aujourd'hui, il reste un smartphone performant et bien plus performant que certains smartphones sortis cette année, surtout pour son prix actuel ! En effet, il est possible de profiter de ce superbe smartphone pour seulement 415,36€ au lieu de 1329€ à sa sortie ! Une économie de 68% auquel se rajoute un code promo de 10€ avec le code CYBER10 valable seulement aujourd'hui! Cela passe le prix de ce smartphone à 405,36€. Pour cette gamme de prix, c'est incroyable de pouvoir bénéficier d'un smartphone aussi haut de gamme !

Le design de ce Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Côté design ce Samsung Galaxy S20 Ultra 5G nous offre de belles finitions dignes d'un smartphone premium. Un smartphone épuré et élégant qui conviendra parfaitement à tous. Son écran Super AMOLED de 6,9 pouces sera parfait pour regarder les matchs de la Coupe du Monde grâce à sa définition de 3200x1440 pixels.

Galaxy S20 Ultra: Côté performances, toujours à jour ?

Sorti avec des performances titanesques en 2020, ce smartphone est encore complètement dans l'air du temps ! Un processeur ultra puissant accompagné de 12Go de RAM, ce qui vous garantit une navigation fluide même en jouant a des jeux très lourds. Pour profiter de la vitesse de ce smartphone, il offre la connectivité à la 5G. Point important, au niveau de la batterie ce smartphone offre une capacité de 5000 mAh ce qui vous permet de tenir une journée avec une utilisation normale.

Un monstre au niveau de la captation photo et vidéo

Le Samsung Galaxy S20 Ultra possède 5 capteurs photos, 4 à l'arrière et 1 à l'avant. Son quadruple capteur arrière permet d'offrir des photos magiques grâce à son capteur principal de 108 Mégapixels. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 12 Mégapixels, un téléobjectif de 48 Mpx et d'un capteur TOF. Un zoom optique hybride x10 et un zoom numérique x100 vous permettront d'avoir une belle qualité même de loin. Pour les amateurs de selfies, le capteur avant de 40 Mpx vous permettra d'améliorer la qualité de votre Insta. Côté vidéo, vous êtes tranquille pour plusieurs années, ce smartphone est capable de filmer en 8K à 30 fps.